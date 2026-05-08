RUNNER 今日价格

RUNNER (RUNNER) 今日实时价格为 $ 0.126544，过去 24 小时内变化了 1.63%。当前 RUNNER 兑 USD 的汇率为 $ 0.126544 每 RUNNER。

RUNNER 目前市值在 $ 126,732 排名第 #-，流通供应量为 1.00M RUNNER。过去 24 小时内，RUNNER 的交易价格在 $ 0.124435（低点）和 $ 0.129315（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.4，而历史最低价为 $ 0.062812。

短期表现方面，RUNNER 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +20.66%。过去一天，总交易量达到 --。

RUNNER（RUNNER）市场信息

市值 $ 126.73K$ 126.73K $ 126.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 126.73K$ 126.73K $ 126.73K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

RUNNER 的当前市值为 $ 126.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUNNER 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.73K。