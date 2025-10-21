Zypher Network（POP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.006589 24H最高价 $ 0.007307 历史最高 $ 0.0122852444917876 最低价 $ 0.002791791080263578 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） -0.88% 漲跌幅（7D） +57.69%

Zypher Network（POP）当前实时价格为 $ 0.006852。过去 24 小时内，POP 的交易价格在 $ 0.006589 至 $ 0.007307 之间波动，市场活跃度显著。POP 的历史最高价为 $ 0.0122852444917876，历史最低价为 $ 0.002791791080263578。

从短期表现来看，POP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 -0.88%，过去 7 天内累计变动为 +57.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zypher Network（POP）市场信息

排名 No.1134 市值 $ 10.31M 成交量（24H） $ 67.90K 完全稀释市值 $ 68.52M 流通量 1.50B 最大供应量 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 流通率 15.04% 所属公链 BSC

Zypher Network 的当前市值为 $ 10.31M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.90K。POP 的流通量为 1.50B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.52M。