Zypher Network 当前实时价格为 0.006852 USD。跟踪 POP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 POP 价格趋势。

$0.006852
-0.88%1D
USD
Zypher Network (POP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:17 (UTC+8)

Zypher Network（POP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.006589
24H最低价
$ 0.007307
24H最高价

$ 0.006589
$ 0.007307
$ 0.0122852444917876
$ 0.002791791080263578
-0.15%

-0.88%

+57.69%

+57.69%

Zypher Network（POP）当前实时价格为 $ 0.006852。过去 24 小时内，POP 的交易价格在 $ 0.006589$ 0.007307 之间波动，市场活跃度显著。POP 的历史最高价为 $ 0.0122852444917876，历史最低价为 $ 0.002791791080263578

从短期表现来看，POP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 -0.88%，过去 7 天内累计变动为 +57.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Zypher Network（POP）市场信息

No.1134

$ 10.31M
$ 67.90K
$ 68.52M
1.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
15.04%

BSC

Zypher Network 的当前市值为 $ 10.31M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.90K。POP 的流通量为 1.50B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.52M

Zypher Network（POP）价格历史 USD

跟踪 Zypher Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00006083-0.88%
30天$ -0.002003-22.62%
60天$ +0.005852+585.20%
90天$ +0.005852+585.20%
Zypher Network 今日价格变化

今天，POP 记录了 $ -0.00006083 (-0.88%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Zypher Network 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.002003 (-22.62%)，显示了该代币在短期内的表现。

Zypher Network 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，POP 的变化为 $ +0.005852 (+585.20%)，从而更广泛地了解其表现。

Zypher Network 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.005852 (+585.20%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Zypher Network（POP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Zypher Network 价格历史页面

什么是Zypher Network (POP)

Zypher Network 是一个用于无信任 AI 代理的 ZK（零知识）计算层。其中介软体解决方案（如 Prompt 证明、推理证明）确保 AI 代理的数据一致性与完整性，而无需公开数据。透过基于 ZK 的应用基础架构，Zypher 正在为人类与 AI 代理提供 安全、自主、关键任务级 与 金融敏感型 的链上操作。

Zypher Network在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Zypher Network 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 POP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Zypher Network 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Zypher Network 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Zypher Network 价格预测 (USD)

Zypher Network（POP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Zypher Network（POP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Zypher Network 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Zypher Network 价格预测

Zypher Network（POP）代币经济

了解 Zypher Network（POP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 POP 代币的完整经济学

如何购买Zypher Network (POP)

正在寻找如何购买 Zypher Network？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Zypher Network。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

POP 兑换为当地货币

1 Zypher Network（POP） to VND
180.31038
1 Zypher Network（POP） to AUD
A$0.01041504
1 Zypher Network（POP） to GBP
0.005139
1 Zypher Network（POP） to EUR
0.0058242
1 Zypher Network（POP） to USD
$0.006852
1 Zypher Network（POP） to MYR
RM0.02891544
1 Zypher Network（POP） to TRY
0.28785252
1 Zypher Network（POP） to JPY
¥1.048356
1 Zypher Network（POP） to ARS
ARS$10.19639268
1 Zypher Network（POP） to RUB
0.54521364
1 Zypher Network（POP） to INR
0.60181116
1 Zypher Network（POP） to IDR
Rp114.19995432
1 Zypher Network（POP） to PHP
0.40234944
1 Zypher Network（POP） to EGP
￡E.0.32540148
1 Zypher Network（POP） to BRL
R$0.03686376
1 Zypher Network（POP） to CAD
C$0.00952428
1 Zypher Network（POP） to BDT
0.83854776
1 Zypher Network（POP） to NGN
10.0028922
1 Zypher Network（POP） to COP
$26.55807792
1 Zypher Network（POP） to ZAR
R.0.1178544
1 Zypher Network（POP） to UAH
0.287784
1 Zypher Network（POP） to TZS
T.Sh.16.96034448
1 Zypher Network（POP） to VES
Bs1.452624
1 Zypher Network（POP） to CLP
$6.454584
1 Zypher Network（POP） to PKR
Rs1.93610112
1 Zypher Network（POP） to KZT
3.68582784
1 Zypher Network（POP） to THB
฿0.22364928
1 Zypher Network（POP） to TWD
NT$0.21131568
1 Zypher Network（POP） to AED
د.إ0.02514684
1 Zypher Network（POP） to CHF
Fr0.00541308
1 Zypher Network（POP） to HKD
HK$0.05317152
1 Zypher Network（POP） to AMD
֏2.61924552
1 Zypher Network（POP） to MAD
.د.م0.06310692
1 Zypher Network（POP） to MXN
$0.1260768
1 Zypher Network（POP） to SAR
ريال0.025695
1 Zypher Network（POP） to ETB
Br1.04657448
1 Zypher Network（POP） to KES
KSh0.88329132
1 Zypher Network（POP） to JOD
د.أ0.004858068
1 Zypher Network（POP） to PLN
0.02494128
1 Zypher Network（POP） to RON
лв0.02994324
1 Zypher Network（POP） to SEK
kr0.06427176
1 Zypher Network（POP） to BGN
лв0.01151136
1 Zypher Network（POP） to HUF
Ft2.29699596
1 Zypher Network（POP） to CZK
0.14313828
1 Zypher Network（POP） to KWD
د.ك0.002096712
1 Zypher Network（POP） to ILS
0.02247456
1 Zypher Network（POP） to BOB
Bs0.0472788
1 Zypher Network（POP） to AZN
0.0116484
1 Zypher Network（POP） to TJS
SM0.06379212
1 Zypher Network（POP） to GEL
0.01856892
1 Zypher Network（POP） to AOA
Kz6.26896332
1 Zypher Network（POP） to BHD
.د.ب0.002576352
1 Zypher Network（POP） to BMD
$0.006852
1 Zypher Network（POP） to DKK
kr0.04398984
1 Zypher Network（POP） to HNL
L0.17965944
1 Zypher Network（POP） to MUR
0.31190304
1 Zypher Network（POP） to NAD
$0.11860812
1 Zypher Network（POP） to NOK
kr0.06852
1 Zypher Network（POP） to NZD
$0.01185396
1 Zypher Network（POP） to PAB
B/.0.006852
1 Zypher Network（POP） to PGK
K0.029121
1 Zypher Network（POP） to QAR
ر.ق0.02494128
1 Zypher Network（POP） to RSD
дин.0.69116124
1 Zypher Network（POP） to UZS
soʻm82.55419788
1 Zypher Network（POP） to ALL
L0.56933268
1 Zypher Network（POP） to ANG
ƒ0.01226508
1 Zypher Network（POP） to AWG
ƒ0.01226508
1 Zypher Network（POP） to BBD
$0.013704
1 Zypher Network（POP） to BAM
KM0.01151136
1 Zypher Network（POP） to BIF
Fr20.206548
1 Zypher Network（POP） to BND
$0.00883908
1 Zypher Network（POP） to BSD
$0.006852
1 Zypher Network（POP） to JMD
$1.09748484
1 Zypher Network（POP） to KHR
27.628977
1 Zypher Network（POP） to KMF
Fr2.905248
1 Zypher Network（POP） to LAK
148.95651876
1 Zypher Network（POP） to LKR
රු2.0782116
1 Zypher Network（POP） to MDL
L0.11696364
1 Zypher Network（POP） to MGA
Ar31.00447776
1 Zypher Network（POP） to MOP
P0.05474748
1 Zypher Network（POP） to MVR
0.1048356
1 Zypher Network（POP） to MWK
MK11.8752012
1 Zypher Network（POP） to MZN
MT0.4378428
1 Zypher Network（POP） to NPR
रु0.96085596
1 Zypher Network（POP） to PYG
48.594384
1 Zypher Network（POP） to RWF
Fr9.928548
1 Zypher Network（POP） to SBD
$0.05646048
1 Zypher Network（POP） to SCR
0.0952428
1 Zypher Network（POP） to SRD
$0.27222996
1 Zypher Network（POP） to SVC
$0.05981796
1 Zypher Network（POP） to SZL
L0.11860812
1 Zypher Network（POP） to TMT
m0.02405052
1 Zypher Network（POP） to TND
د.ت0.020096916
1 Zypher Network（POP） to TTD
$0.04645656
1 Zypher Network（POP） to UGX
Sh23.790144
1 Zypher Network（POP） to XAF
Fr3.864528
1 Zypher Network（POP） to XCD
$0.0185004
1 Zypher Network（POP） to XOF
Fr3.864528
1 Zypher Network（POP） to XPF
Fr0.698904
1 Zypher Network（POP） to BWP
P0.09770952
1 Zypher Network（POP） to BZD
$0.013704
1 Zypher Network（POP） to CVE
$0.65039184
1 Zypher Network（POP） to DJF
Fr1.212804
1 Zypher Network（POP） to DOP
$0.438528
1 Zypher Network（POP） to DZD
د.ج0.8917878
1 Zypher Network（POP） to FJD
$0.01555404
1 Zypher Network（POP） to GNF
Fr59.57814
1 Zypher Network（POP） to GTQ
Q0.0524178
1 Zypher Network（POP） to GYD
$1.43193096
1 Zypher Network（POP） to ISK
kr0.835944

Zypher Network资源

要更深入地了解 Zypher Network，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Zypher Network网站
区块查询

人们还问：关于Zypher Network的其他问题

Zypher Network（POP）今日价格是多少？
POP 实时价格为 0.006852 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 POP 兑 USD 的价格是多少？
当前 POP 兑 USD 的价格为 $ 0.006852。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Zypher Network 的市值是多少？
POP 的市值为 $ 10.31M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
POP 的流通供应量是多少？
POP 的流通供应量为 1.50B USD
POP 的历史最高价（ATH）是多少？
POP 的历史最高价是 0.0122852444917876 USD
POP 的历史最低价（ATL）是多少？
POP 的历史最低价是 0.002791791080263578 USD
POP 的交易量是多少？
POP 的 24 小时实时交易量为 $ 67.90K USD
POP 今年会涨吗？
POP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 POP 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:17 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

