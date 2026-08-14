买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
SYMM 当前实时价格为 0,0373 USD。SYMM 市值为 6.161.127,6132 USD。追踪Malaysia的 SYMM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！SYMM 当前实时价格为 0,0373 USD。SYMM 市值为 6.161.127,6132 USD。追踪Malaysia的 SYMM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

更多关于 SYMM

SYMM 价格信息

SYMM 介绍

SYMM 白皮书

SYMM 币种官网

SYMM 代币经济

SYMM 价格预测

SYMM 价格历史

SYMM 购买指南

SYMM 兑换法币计算

SYMM 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

SYMM 图标

SYMM实时价格 (SYMM)

1 SYMM 兑换为 USD 的实时价格：

$0,0373
$0,0373$0,0373
0.00%1D
USD
SYMM (SYMM) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:00:16 (UTC+8)

SYMM 今日价格

SYMM (SYMM) 今日实时价格为 $ 0,0373，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 SYMM 兑 USD 的汇率为 $ 0,0373 每 SYMM。

SYMM 目前市值在 $ 6.16M 排名第 #1017，流通供应量为 165.18M SYMM。过去 24 小时内，SYMM 的交易价格在 $ 0,0307（低点）和 $ 0,0461（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,5646047292178781，而历史最低价为 $ 0,00200071096237556

短期表现方面，SYMM 在过去一小时内波动了 %0,00，过去7 天内波动了 +%2,75。过去一天，总交易量达到 $ 8.72K

SYMM（SYMM）市场信息

No.1017

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

$ 11,76M
$ 11,76M$ 11,76M

165.18M
165.18M 165.18M

315.177.684
315.177.684 315.177.684

315.177.684
315.177.684 315.177.684

%52,40

SYMM

SYMM 的当前市值为 $ 6.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.72K。SYMM 的流通量为 165.18M，总供应量是 315177684，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11,76M

SYMM 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,0307
$ 0,0307$ 0,0307
24H最低价
$ 0,0461
$ 0,0461$ 0,0461
24H最高价

$ 0,0307
$ 0,0307$ 0,0307

$ 0,0461
$ 0,0461$ 0,0461

$ 0,5646047292178781
$ 0,5646047292178781$ 0,5646047292178781

$ 0,00200071096237556
$ 0,00200071096237556$ 0,00200071096237556

%0,00

%0,00

+%2,75

+%2,75

SYMM（SYMM）价格历史 USD

跟踪 SYMM 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0%0,00
30天$ +0,0111+%42,36
60天$ -0,0226-%37,73
90天$ -0,0185-%33,16
SYMM 今日价格变化

今天，SYMM 记录了 $ 0 (%0,00) 的变化，反映了其最新的市场活动。

SYMM 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0,0111 (+%42,36)，显示了该代币在短期内的表现。

SYMM 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SYMM 的变化为 $ -0,0226 (-%37,73)，从而更广泛地了解其表现。

SYMM 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0,0185 (-%33,16)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 SYMM（SYMM）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 SYMM 价格历史页面

SYMM 的价格预测

SYMM（SYMM）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，SYMM 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 %0,00
SYMM (SYMM) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，SYMM 的价格可能实现 %0,00 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SYMM 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 SYMM 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 SYMM 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 SYMM

准备好开始使用 SYMM 了吗？在 MEXC 购买 SYMM 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 SYMM 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 SYMM (SYMM) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，SYMM 将立即存入您的钱包。
SYMM (SYMM) 购买教程

SYMM 能做什么？

拥有 SYMM 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 SYMM (SYMM) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是SYMM (SYMM)

SymVerse 是一个基于专有共识引擎的下一代区块链，可提供约 1.5 秒的最终确认时间，并支持包括后量子密码学 (PQC) 在内的多种数字签名。它通过以自主身份 (SSI) 为核心的多链架构，构建了一个可扩展且基于信任的数字生态系统，用于连接各个链。

SYMM资源

要更深入地了解 SYMM，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方SYMM网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBase NativeDerivatives

人们还问：关于SYMM的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:00:16 (UTC+8)

SYMM（SYMM）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 SYMM 的更多信息

SYMMUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 SYMM。在 MEXC 上探索 SYMMUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 SYMM (SYMM) 市场

探索现货和合约市场，查看 SYMM 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
SYMM/USDT
$0,0373
$0,0373$0,0373
%0,00
246.12K (USDT)

更多加密货币值得探索

MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币

比特币

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
门罗币

门罗币

XMR
以太坊

以太坊

ETH
Solana

Solana

SOL

最新

最近上市、可供交易的加密货币

KiiChain

KiiChain

KII

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00800
$0,00800$0,00800

-%8,57

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0,02015
$0,02015$0,02015

+%4,40

up

up

UPROBINHOOD

$0,2875
$0,2875$0,2875

+%23,60

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,28116
$0,28116$0,28116

+%1,02

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0002709
$0,0002709$0,0002709

+%35,45

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0,0000955
$0,0000955$0,0000955

+%20,58

Talus

Talus

US

$0,02595
$0,02595$0,02595

+%21,43

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1,8896
$1,8896$1,8896

+%24,68

Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0,4414
$0,4414$0,4414

+%10,32

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SYMM 兑 USD 计算器

数量

SYMM
SYMM
USD
USD

1 SYMM = 0,0373 USD