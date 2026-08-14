SYMM 今日价格

SYMM (SYMM) 今日实时价格为 $ 0,0373，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 SYMM 兑 USD 的汇率为 $ 0,0373 每 SYMM。

SYMM 目前市值在 $ 6.16M 排名第 #1017，流通供应量为 165.18M SYMM。过去 24 小时内，SYMM 的交易价格在 $ 0,0307（低点）和 $ 0,0461（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,5646047292178781，而历史最低价为 $ 0,00200071096237556。

短期表现方面，SYMM 在过去一小时内波动了 %0,00，过去7 天内波动了 +%2,75。过去一天，总交易量达到 $ 8.72K。

SYMM（SYMM）市场信息

排名 No.1017 市值 $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M 成交量（24H） $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K 完全稀释市值 $ 11,76M$ 11,76M $ 11,76M 流通量 165.18M 165.18M 165.18M 最大供应量 315.177.684 315.177.684 315.177.684 总供应量 315.177.684 315.177.684 315.177.684 流通率 %52,40 所属公链 SYMM

SYMM 的当前市值为 $ 6.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.72K。SYMM 的流通量为 165.18M，总供应量是 315177684，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11,76M。