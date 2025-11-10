Zypher Network 是一个用于无信任 AI 代理的 ZK（零知识）计算层。其中介软体解决方案（如 Prompt 证明、推理证明）确保 AI 代理的数据一致性与完整性，而无需公开数据。透过基于 ZK 的应用基础架构，Zypher 正在为人类与 AI 代理提供 安全、自主、关键任务级 与 金融敏感型 的链上操作。