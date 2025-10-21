PoP Planet（P）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.08569 $ 0.08569 $ 0.08569 24H最低价 $ 0.09181 $ 0.09181 $ 0.09181 24H最高价 24H最低价 $ 0.08569$ 0.08569 $ 0.08569 24H最高价 $ 0.09181$ 0.09181 $ 0.09181 历史最高 $ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908 $ 0.15013296267605908 最低价 $ 0.06398758089266599$ 0.06398758089266599 $ 0.06398758089266599 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） -2.39% 漲跌幅（7D） +20.88% 漲跌幅（7D） +20.88%

PoP Planet（P）当前实时价格为 $ 0.08723。过去 24 小时内，P 的交易价格在 $ 0.08569 至 $ 0.09181 之间波动，市场活跃度显著。P 的历史最高价为 $ 0.15013296267605908，历史最低价为 $ 0.06398758089266599。

从短期表现来看，P 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 -2.39%，过去 7 天内累计变动为 +20.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PoP Planet（P）市场信息

排名 No.1070 市值 $ 12.21M$ 12.21M $ 12.21M 成交量（24H） $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 完全稀释市值 $ 87.23M$ 87.23M $ 87.23M 流通量 140.00M 140.00M 140.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 14.00% 所属公链 BSC

PoP Planet 的当前市值为 $ 12.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.16M。P 的流通量为 140.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.23M。