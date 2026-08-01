KlipAI 今日价格

KlipAI (KLIP) 今日实时价格为 $ 0.002194，过去 24 小时内变化了 1.70%。当前 KLIP 兑 USD 的汇率为 $ 0.002194 每 KLIP。

KlipAI 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4015，流通供应量为 0.00 KLIP。过去 24 小时内，KLIP 的交易价格在 $ 0.002178（低点）和 $ 0.002483（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02182527331927036，而历史最低价为 $ 0.00000462537898315。

短期表现方面，KLIP 在过去一小时内波动了 +0.73%，过去7 天内波动了 -23.21%。过去一天，总交易量达到 $ 52.22K。

KlipAI（KLIP）市场信息

排名 No.4015 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 52.22K$ 52.22K $ 52.22K 完全稀释市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BSC

KlipAI 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.22K。KLIP 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.19M。