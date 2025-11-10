PoPP 是一个由 人工智慧驱动的去中心化身份平台，能够分析链上行为并为用户动态贴上标签，从而无缝连接用户与专属的去中心化应用（dApps）。同时，PoPP 也为开发者提供 精准且以隐私为优先 的受众定向功能，让他们能更有效地触及目标用户群体。