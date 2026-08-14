USAD 今日价格

USAD (USAD) 今日实时价格为 $ 0.9904，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 USAD 兑 USD 的汇率为 $ 0.9904 每 USAD。

USAD 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- USAD。过去 24 小时内，USAD 的交易价格在 $ 0.9904（低点）和 $ 0.9904（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，USAD 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -1.88%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

USAD（USAD）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 ALEO

USAD 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。USAD 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。