WLFI（WLFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.1373 24H最高价 $ 0.1509 历史最高 $ 0.4600440080440167 最低价 $ 0.09151658544301643 涨跌幅（1H） +1.71% 涨跌幅（1D） -0.80% 漲跌幅（7D） +11.50%

WLFI（WLFI）当前实时价格为 $ 0.1483。过去 24 小时内，WLFI 的交易价格在 $ 0.1373 至 $ 0.1509 之间波动，市场活跃度显著。WLFI 的历史最高价为 $ 0.4600440080440167，历史最低价为 $ 0.09151658544301643。

从短期表现来看，WLFI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.71%，过去 24 小时内变动为 -0.80%，过去 7 天内累计变动为 +11.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WLFI（WLFI）市场信息

排名 No.33 市值 $ 3.64B$ 3.64B $ 3.64B 成交量（24H） $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M 完全稀释市值 $ 14.83B$ 14.83B $ 14.83B 流通量 24.57B 24.57B 24.57B 最大供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 流通率 24.56% 市场占有率 0.09% 所属公链 ETH

WLFI 的当前市值为 $ 3.64B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.67M。WLFI 的流通量为 24.57B，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.83B。