Minutes Networ（MNTX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.1631 24H最高价 $ 0.1997 历史最高 $ 0.5035847309180984 最低价 $ 0.12356632139260672 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +17.40% 漲跌幅（7D） +16.92%

Minutes Networ（MNTX）当前实时价格为 $ 0.1997。过去 24 小时内，MNTX 的交易价格在 $ 0.1631 至 $ 0.1997 之间波动，市场活跃度显著。MNTX 的历史最高价为 $ 0.5035847309180984，历史最低价为 $ 0.12356632139260672。

从短期表现来看，MNTX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +17.40%，过去 7 天内累计变动为 +16.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Minutes Networ（MNTX）市场信息

排名 No.999 市值 $ 15.51M 成交量（24H） $ 2.99K 完全稀释市值 $ 99.85M 流通量 77.67M 最大供应量 500,000,000 总供应量 79,211,512.52592564 流通率 15.53% 所属公链 ETH

Minutes Networ 的当前市值为 $ 15.51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.99K。MNTX 的流通量为 77.67M，总供应量是 79211512.52592564，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 99.85M。