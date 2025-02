什么是LIBRA (LIBRA)

Phaver is a leading decentralized LIBRA app. It allows users to secure their profiles on Lens protocol and Farcaster and cross-post across those networks. With its native token $LIBRA, Phaver is entering from initial "DeSoc" era to "LIBRAFi" era, with the token's utilities tied to app's point economy and in-app wallet enabling on-chain transactions incl. tipping, gated content, gamified voosts and item collection. Users are also able to connect multiple external wallets for LIBRA and ecosystem benefits, incl. proprietary Cred score.

LIBRA在MEXC已上线,爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手,MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 LIBRA 投资。有关该代币的更多详细信息,我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



