什么是Kommunitas (KOM)

Kommunitas 是一个真正去中心化且没有层级的发射平台，采用收益分享模式。 以下是四个将使我们领先于发射平台行业的要点： 1. 无层级。厌倦了在发射平台分配中没有足够数量的代币参与吗？在 Kommunitas 中，任何数量的 KOM 代币都将被计算为分配。 2. 透明。对于采用抽奖制度并且不透明的发射平台感到厌烦了吗？我们推崇我们透明计算保证分配的方式。 3. 收益分享模式。 我们向两类合作伙伴分享我们的收入（以稳定的 USDT 支付）： - Kommunitas 私人合作伙伴：对于至少质押了 500,000 个 $KOM 代币的用户。这些合作伙伴每季度分配来自先到先得（FCFS）和社区轮 IKO 的 30% 不可退还费用，这就是为什么被称为季度收益分享。 - Kommunitas 百万富翁合作伙伴：对于质押超过 10,000,000 个 $KOM 代币的人。这些合作伙伴享受来自我们每月发射平台收入的 5% 的份额。 4. 通缩代币。从 40 亿减少到 20 亿总供应量，降低了 95%，显示了我们对 KOMmunity 的承诺。 我们还引入了基于社交指标的首个社交参与销毁，每月提供完整报告。 不仅如此，在每个到期日期之前，当用户解锁他们的 KOM 代币时，会自动销毁相应的 50% 提前提款罚金（以 KOM 代币支付），从而确保市场上的健康流通供应。

Kommunitas在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Kommunitas 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

- 检查 KOM 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。

- 在我们的博客上阅读有关 Kommunitas 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Kommunitas 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Kommunitas价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Kommunitas、比特币或以太坊。 KOM未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Kommunitas价格预测页面。

Kommunitas价格历史

追踪KOM的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估KOM的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Kommunitas价格历史页面。

如何购买Kommunitas (KOM)

正在寻找如何购买 Kommunitas？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Kommunitas。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

Kommunitas资源

要更深入地了解 Kommunitas，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

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