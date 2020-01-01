Kommunitas（KOM）信息

Kommunitas 是一个真正去中心化且没有层级的发射平台，采用收益分享模式。 以下是四个将使我们领先于发射平台行业的要点： 1. 无层级。厌倦了在发射平台分配中没有足够数量的代币参与吗？在 Kommunitas 中，任何数量的 KOM 代币都将被计算为分配。 2. 透明。对于采用抽奖制度并且不透明的发射平台感到厌烦了吗？我们推崇我们透明计算保证分配的方式。 3. 收益分享模式。 我们向两类合作伙伴分享我们的收入（以稳定的 USDT 支付）： - Kommunitas 私人合作伙伴：对于至少质押了 500,000 个 $KOM 代币的用户。这些合作伙伴每季度分配来自先到先得（FCFS）和社区轮 IKO 的 30% 不可退还费用，这就是为什么被称为季度收益分享。 - Kommunitas 百万富翁合作伙伴：对于质押超过 10,000,000 个 $KOM 代币的人。这些合作伙伴享受来自我们每月发射平台收入的 5% 的份额。 4. 通缩代币。从 40 亿减少到 20 亿总供应量，降低了 95%，显示了我们对 KOMmunity 的承诺。 我们还引入了基于社交指标的首个社交参与销毁，每月提供完整报告。 不仅如此，在每个到期日期之前，当用户解锁他们的 KOM 代币时，会自动销毁相应的 50% 提前提款罚金（以 KOM 代币支付），从而确保市场上的健康流通供应。