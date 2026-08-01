Kintara 今日价格

Kintara (KINS) 今日实时价格为 $ 0.00252，过去 24 小时内变化了 5.16%。当前 KINS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00252 每 KINS。

Kintara 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- KINS。过去 24 小时内，KINS 的交易价格在 $ 0.002393（低点）和 $ 0.002732（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，KINS 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -14.90%。过去一天，总交易量达到 $ 59.50K。

Kintara（KINS）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 59.50K$ 59.50K $ 59.50K 完全稀释市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 流通量 ---- -- 总供应量 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 所属公链 SOL

Kintara 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.50K。KINS 的流通量为 --，总供应量是 995436192.62，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.51M。