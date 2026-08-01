Infrared 今日价格

Infrared (IR) 今日实时价格为 $ 0.010583，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 IR 兑 USD 的汇率为 $ 0.010583 每 IR。

Infrared 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- IR。过去 24 小时内，IR 的交易价格在 $ 0.010512（低点）和 $ 0.011074（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，IR 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 +6.05%。过去一天，总交易量达到 $ 52.76K。

Infrared（IR）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 52.76K$ 52.76K $ 52.76K 完全稀释市值 $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BERACHAIN

Infrared 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.76K。IR 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.58M。