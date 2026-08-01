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FUNToken 当前实时价格为 0.0045275 USD。FUNTOKEN 市值为 48,925,078.008397060405975 USD。追踪Malaysia的 FUNTOKEN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！FUNToken 当前实时价格为 0.0045275 USD。FUNTOKEN 市值为 48,925,078.008397060405975 USD。追踪Malaysia的 FUNTOKEN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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FUNToken实时价格 (FUNTOKEN)

1 FUNTOKEN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0045285
$0.0045285$0.0045285
+0.70%1D
USD
FUNToken (FUNTOKEN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:07:47 (UTC+8)

FUNToken 今日价格

FUNToken (FUNTOKEN) 今日实时价格为 $ 0.0045275，过去 24 小时内变化了 0.70%。当前 FUNTOKEN 兑 USD 的汇率为 $ 0.0045275 每 FUNTOKEN。

FUNToken 目前市值在 $ 48.93M 排名第 #659，流通供应量为 10.81B FUNTOKEN。过去 24 小时内，FUNTOKEN 的交易价格在 $ 0.0042178（低点）和 $ 0.0045623（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3378539979457855，而历史最低价为 $ 0.00032430328150359

短期表现方面，FUNTOKEN 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 +4.89%。过去一天，总交易量达到 $ 85.94K

FUNToken（FUNTOKEN）市场信息

No.659

$ 48.93M
$ 48.93M$ 48.93M

$ 85.94K
$ 85.94K$ 85.94K

$ 48.93M
$ 48.93M$ 48.93M

10.81B
10.81B 10.81B

10,806,201,658.39802549
10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549

ETH

FUNToken 的当前市值为 $ 48.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 85.94K。FUNTOKEN 的流通量为 10.81B，总供应量是 10806201658.39802549，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.93M

FUNToken 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0042178
$ 0.0042178$ 0.0042178
24H最低价
$ 0.0045623
$ 0.0045623$ 0.0045623
24H最高价

$ 0.0042178
$ 0.0042178$ 0.0042178

$ 0.0045623
$ 0.0045623$ 0.0045623

$ 0.3378539979457855
$ 0.3378539979457855$ 0.3378539979457855

$ 0.00032430328150359
$ 0.00032430328150359$ 0.00032430328150359

+0.38%

+0.70%

+4.89%

+4.89%

FUNToken（FUNTOKEN）价格历史 USD

跟踪 FUNToken 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000031479+0.70%
30天$ +0.0009153+25.33%
60天$ +0.0022263+96.74%
90天$ +0.0037631+492.29%
FUNToken 今日价格变化

今天，FUNTOKEN 记录了 $ +0.000031479 (+0.70%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

FUNToken 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0009153 (+25.33%)，显示了该代币在短期内的表现。

FUNToken 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FUNTOKEN 的变化为 $ +0.0022263 (+96.74%)，从而更广泛地了解其表现。

FUNToken 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0037631 (+492.29%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 FUNToken（FUNTOKEN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 FUNToken 价格历史页面

FUNToken 分析

本分析利用人工智能模型评估 FUNToken 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 FUNToken 的价格？

以下是一些影响FUNToken价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 在游戏/娱乐平台中的采用与使用情况
4. 合作伙伴公告与平台整合
5. 影响实用型代币的监管消息
6. 比特币及主要替代币的价格走势
7. 代币的实用性与对游戏服务的需求
8. 社区参与度与社交媒体热度
9. 技术进展与平台更新
10. 供应动态与代币经济结构

为什么人们想知道 FUNToken 今天的价格？

人们希望了解今日的FUNToken价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、把握买卖时机、评估投资组合价值、分析市场趋势以及进行风险管理。实时行情有助于交易者抓住波动机会，评估投资表现，并在这款以游戏为核心的加密货币中确定最佳的入场与离场点。

FUNToken 的价格预测

FUNToken（FUNTOKEN）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FUNTOKEN 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
FUNToken (FUNTOKEN) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，FUNToken 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FUNToken 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 FUNToken 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 FUNTOKEN 2026–2027 年价格的预测。

关于 FUNToken

FunFair (FUN)是一个基于区块链的平台，旨在提供低成本、高质量、透明的赌场体验，这些体验都是'公平保证'。平台的原生实用性代币，FUN，是生态系统的重要组成部分，用于平台游戏体验的每个方面。FUN代币驱动着FunFair基于以太坊的赌场平台和协议的每个方面。平台的特性或规则的变化由FUN代币的持有者来决定，这体现了一种民主的治理协议。FunFair平台及其FUN代币提供了一个去中心化的游戏环境，其中无需中介，玩家可以对他们正在玩的游戏的完整性充满信心。

如何在Malaysia购买和投资 FUNToken

准备好开始使用 FUNToken 了吗？在 MEXC 购买 FUNTOKEN 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 FUNToken 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 FUNToken (FUNTOKEN) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，FUNToken 将立即存入您的钱包。
FUNToken (FUNTOKEN) 购买教程

FUNToken 能做什么？

拥有 FUNToken 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 FUNToken (FUNTOKEN) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是FUNToken (FUNTOKEN)

FUNToken 基于以太坊和 Polygon 区块链，是为 iGaming 生态系统和玩家创建的快速、透明和真正公平的交易解决方案。

FUNToken资源

要更深入地了解 FUNToken，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方FUNToken网站
区块查询

人们还问：关于FUNToken的其他问题

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FUNToken（FUNTOKEN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
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探索有关 FUNToken 的更多信息

FUNTOKENUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 FUNTOKEN。在 MEXC 上探索 FUNTOKENUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 FUNToken (FUNTOKEN) 市场

探索现货和合约市场，查看 FUNToken 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
FUNTOKEN/USDT
$0.004528
$0.004528$0.004528
+0.70%
19.41M (USDT)
FUNTOKEN/USDC
$0.0045277
$0.0045277$0.0045277
+1.11%
13.17M (USDT)

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$1.7993$1.7993

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$0.3579$0.3579

+7.99%

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$0.4298
$0.4298$0.4298

+7.42%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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