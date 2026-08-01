FUNToken 今日价格

FUNToken (FUNTOKEN) 今日实时价格为 $ 0.0045275，过去 24 小时内变化了 0.70%。当前 FUNTOKEN 兑 USD 的汇率为 $ 0.0045275 每 FUNTOKEN。

FUNToken 目前市值在 $ 48.93M 排名第 #659，流通供应量为 10.81B FUNTOKEN。过去 24 小时内，FUNTOKEN 的交易价格在 $ 0.0042178（低点）和 $ 0.0045623（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3378539979457855，而历史最低价为 $ 0.00032430328150359。

短期表现方面，FUNTOKEN 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 +4.89%。过去一天，总交易量达到 $ 85.94K。

FUNToken（FUNTOKEN）市场信息

排名 No.659 市值 $ 48.93M$ 48.93M $ 48.93M 成交量（24H） $ 85.94K$ 85.94K $ 85.94K 完全稀释市值 $ 48.93M$ 48.93M $ 48.93M 流通量 10.81B 10.81B 10.81B 总供应量 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 所属公链 ETH

FUNToken 的当前市值为 $ 48.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 85.94K。FUNTOKEN 的流通量为 10.81B，总供应量是 10806201658.39802549，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.93M。