FRAX 今日价格

FRAX (FRAX) 今日实时价格为 $ 0.2906，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 FRAX 兑 USD 的汇率为 $ 0.2906 每 FRAX。

FRAX 目前市值在 $ 25.64M 排名第 #332，流通供应量为 88.23M FRAX。过去 24 小时内，FRAX 的交易价格在 $ 0.2871（低点）和 $ 0.3099（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 42.67301505828751，而历史最低价为 $ 0.5272702051633938。

短期表现方面，FRAX 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -8.22%。过去一天，总交易量达到 $ 63.43K。

FRAX（FRAX）市场信息

排名 No.332 市值 $ 25.64M$ 25.64M $ 25.64M 成交量（24H） $ 63.43K$ 63.43K $ 63.43K 完全稀释市值 $ 28.97M$ 28.97M $ 28.97M 流通量 88.23M 88.23M 88.23M 最大供应量 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 总供应量 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 流通率 88.51% 所属公链 FRAX

FRAX 的当前市值为 $ 25.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.43K。FRAX 的流通量为 88.23M，总供应量是 99681495.59113361，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.97M。