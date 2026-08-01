FRAX实时价格 (FRAX)
FRAX (FRAX) 今日实时价格为 $ 0.2906，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 FRAX 兑 USD 的汇率为 $ 0.2906 每 FRAX。
FRAX 目前市值在 $ 25.64M 排名第 #332，流通供应量为 88.23M FRAX。过去 24 小时内，FRAX 的交易价格在 $ 0.2871（低点）和 $ 0.3099（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 42.67301505828751，而历史最低价为 $ 0.5272702051633938。
短期表现方面，FRAX 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -8.22%。过去一天，总交易量达到 $ 63.43K。
No.332
88.51%
FRAX
FRAX 的当前市值为 $ 25.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.43K。FRAX 的流通量为 88.23M，总供应量是 99681495.59113361，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.97M。
+0.03%
-0.91%
-8.22%
-8.22%
跟踪 FRAX 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.002698
|-0.91%
|30天
|$ +0.0394
|+15.68%
|60天
|$ +0.016
|+5.82%
|90天
|$ -0.1533
|-34.54%
今天，FRAX 记录了 $ -0.002698 (-0.91%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0394 (+15.68%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，FRAX 的变化为 $ +0.016 (+5.82%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1533 (-34.54%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 FRAX（FRAX）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 FRAX 价格历史页面
本分析利用人工智能模型评估 FRAX 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 FRAX 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|< 20
|超卖区
|短线跌速过快，注意反弹机会。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|S2 ≤ 现价 < S1
|位于 S2‑S1 间
|低于中枢，进入低价区。
|BOLL (20,2)
|价格 < 下轨
|触及或突破下轨
|进入“便宜”区，波动放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
|EMA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
FRAX_USDT在4h周期运行于0.297价位。价格处于S1枢纽0.298下方。中枢轴心位于0.3027。当前结构呈现区间震荡特征。短期均线组发出买入信号。长期趋势维持中性偏空格局。价格偏离中枢向下。多空双方在S1附近形成短暂平衡。 MACD指标呈现死叉状态。空头动能占据主导位置。RSI读数处于中性区域。快慢指标出现方向分层。短期买盘未能扭转中期颓势。波动率维持低位运行。KDJ与StochRSI数值显示超卖迹象。布林带收口预示变盘临近。动能分布分散。缺乏单边突破力量。市场处于观望状态。 近端支撑位于S2点位0.2942。距离现价约0.9%。上方第一阻力为S1点位0.298。距离现价约0.3%。关键分水岭位于中枢0.3027。远端阻力参考R1点位0.3065。价格需站稳0.298方可测试中枢。跌破0.2942将打开下行空间。各价位间距均匀。流动性分布在枢纽点周围。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，FRAX 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
准备好开始使用 FRAX 了吗？在 MEXC 购买 FRAX 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 FRAX 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 FRAX (FRAX) 购买之旅。
拥有 FRAX 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
在 MEXC 上购买 FRAX (FRAX) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費
除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！
FRAX 是 Fraxtal Layer 1 区块链的原生代币，作为整个网络的主要 Gas 代币和基础资产。该代币此前名为 FXS（Frax Share），并在 North Star 升级后完成品牌重塑。此次转变标志着其功能定位的变化——FRAX 不再是治理代币，而是一种固定供应、类商品属性的资产，用于保障并运行 Fraxtal 区块链。
要更深入地了解 FRAX，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
使用杠杆做多或做空 FRAX。在 MEXC 上探索 FRAXUSDT 合约交易，把握市场波动机会。
探索现货和合约市场，查看 FRAX 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。