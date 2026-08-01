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FRAX 当前实时价格为 0.2906 USD。FRAX 市值为 25,640,993.72928423636 USD。追踪Malaysia的 FRAX 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！FRAX 当前实时价格为 0.2906 USD。FRAX 市值为 25,640,993.72928423636 USD。追踪Malaysia的 FRAX 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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FRAX实时价格 (FRAX)

1 FRAX 兑换为 USD 的实时价格：

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$0.2906$0.2906
-0.92%1D
USD
FRAX (FRAX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:04:55 (UTC+8)

FRAX 今日价格

FRAX (FRAX) 今日实时价格为 $ 0.2906，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 FRAX 兑 USD 的汇率为 $ 0.2906 每 FRAX。

FRAX 目前市值在 $ 25.64M 排名第 #332，流通供应量为 88.23M FRAX。过去 24 小时内，FRAX 的交易价格在 $ 0.2871（低点）和 $ 0.3099（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 42.67301505828751，而历史最低价为 $ 0.5272702051633938

短期表现方面，FRAX 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -8.22%。过去一天，总交易量达到 $ 63.43K

FRAX（FRAX）市场信息

No.332

$ 25.64M
$ 25.64M$ 25.64M

$ 63.43K
$ 63.43K$ 63.43K

$ 28.97M
$ 28.97M$ 28.97M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

FRAX 的当前市值为 $ 25.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.43K。FRAX 的流通量为 88.23M，总供应量是 99681495.59113361，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.97M

FRAX 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.2871
$ 0.2871$ 0.2871
24H最低价
$ 0.3099
$ 0.3099$ 0.3099
24H最高价

$ 0.2871
$ 0.2871$ 0.2871

$ 0.3099
$ 0.3099$ 0.3099

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751$ 42.67301505828751

$ 0.5272702051633938
$ 0.5272702051633938$ 0.5272702051633938

+0.03%

-0.91%

-8.22%

-8.22%

FRAX（FRAX）价格历史 USD

跟踪 FRAX 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.002698-0.91%
30天$ +0.0394+15.68%
60天$ +0.016+5.82%
90天$ -0.1533-34.54%
FRAX 今日价格变化

今天，FRAX 记录了 $ -0.002698 (-0.91%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

FRAX 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0394 (+15.68%)，显示了该代币在短期内的表现。

FRAX 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FRAX 的变化为 $ +0.016 (+5.82%)，从而更广泛地了解其表现。

FRAX 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1533 (-34.54%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 FRAX（FRAX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 FRAX 价格历史页面

FRAX 分析

本分析利用人工智能模型评估 FRAX 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

FRAX 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 FRAX 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S2 ≤ 现价 < S1位于 S2‑S1 间低于中枢，进入低价区。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

FRAX_USDT在4h周期运行于0.297价位。价格处于S1枢纽0.298下方。中枢轴心位于0.3027。当前结构呈现区间震荡特征。短期均线组发出买入信号。长期趋势维持中性偏空格局。价格偏离中枢向下。多空双方在S1附近形成短暂平衡。 MACD指标呈现死叉状态。空头动能占据主导位置。RSI读数处于中性区域。快慢指标出现方向分层。短期买盘未能扭转中期颓势。波动率维持低位运行。KDJ与StochRSI数值显示超卖迹象。布林带收口预示变盘临近。动能分布分散。缺乏单边突破力量。市场处于观望状态。 近端支撑位于S2点位0.2942。距离现价约0.9%。上方第一阻力为S1点位0.298。距离现价约0.3%。关键分水岭位于中枢0.3027。远端阻力参考R1点位0.3065。价格需站稳0.298方可测试中枢。跌破0.2942将打开下行空间。各价位间距均匀。流动性分布在枢纽点周围。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 FRAX 的价格？

以下为根据要求翻译成简体中文（马来西亚）的内容：

---

以下是影响FRAX代币价格的几个关键因素：

1. 算法稳定机制——FRAX独特的分层算法型稳定币设计，直接影响治理代币的需求。

2. 协议收入——通过铸造、赎回及借贷等操作所收取的费用，对代币价值产生重要影响。

3. 总锁仓价值（TVL）——FRAX协议中的总锁仓价值越高，其效用与需求也随之提升。

4. 市场情绪——整体DeFi市场及稳定币市场的行情走势，对FRAX的价格有显著影响。

5. 治理参与度——投票权及协议决策过程，会进一步推动代币需求的增长。

6. 收益耕作激励——包括质押奖励和流动性挖矿计划在内的激励措施，吸引用户持有并使用FRAX。

7. 合作伙伴集成——FRAX在其他DeFi协议中的广泛应用与深度整合，将进一步提升其市场影响力。

8. 监管环境——稳定币相关法规的制定与实施，将对整个生态系统的运作与发展产生深远影响。

---

希望以上翻译符合您的需求！如果有任何调整或补充，请随时告知。

为什么人们想知道 FRAX 今天的价格？

人们想要了解FRAX今天的行情，因为它是一种广受欢迎的算法稳定币，旨在维持1美元的锚定价格。当FRAX的价格偏离锚定值时，交易者会密切关注其价格，以寻找套利机会。投资者则通过追踪价格稳定性来评估该协议的有效性，并据此做出明智的投资决策。

FRAX 的价格预测

FRAX（FRAX）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FRAX 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
FRAX (FRAX) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，FRAX 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FRAX 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 FRAX 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 FRAX 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 FRAX

准备好开始使用 FRAX 了吗？在 MEXC 购买 FRAX 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 FRAX 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 FRAX (FRAX) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，FRAX 将立即存入您的钱包。
FRAX (FRAX) 购买教程

FRAX 能做什么？

拥有 FRAX 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

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    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 FRAX (FRAX) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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什么是FRAX (FRAX)

FRAX 是 Fraxtal Layer 1 区块链的原生代币，作为整个网络的主要 Gas 代币和基础资产。该代币此前名为 FXS（Frax Share），并在 North Star 升级后完成品牌重塑。此次转变标志着其功能定位的变化——FRAX 不再是治理代币，而是一种固定供应、类商品属性的资产，用于保障并运行 Fraxtal 区块链。

FRAX资源

要更深入地了解 FRAX，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方FRAX网站
区块查询

类别 :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

人们还问：关于FRAX的其他问题

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FRAX（FRAX）重要行业更新

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FRAXUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 FRAX。在 MEXC 上探索 FRAXUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 FRAX (FRAX) 市场

探索现货和合约市场，查看 FRAX 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
FRAX/USDT
$0.2906
$0.2906$0.2906
-1.02%
213.07K (USDT)

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$0.02369$0.02369

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$0.3577$0.3577

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$0.4288$0.4288

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