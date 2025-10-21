Figma（FIGON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 53.63 $ 53.63 $ 53.63 24H最低价 $ 54.3 $ 54.3 $ 54.3 24H最高价 24H最低价 $ 53.63$ 53.63 $ 53.63 24H最高价 $ 54.3$ 54.3 $ 54.3 历史最高 $ 71.95000313657503$ 71.95000313657503 $ 71.95000313657503 最低价 $ 49.64263991441947$ 49.64263991441947 $ 49.64263991441947 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +0.53% 漲跌幅（7D） -3.63% 漲跌幅（7D） -3.63%

Figma（FIGON）当前实时价格为 $ 53.98。过去 24 小时内，FIGON 的交易价格在 $ 53.63 至 $ 54.3 之间波动，市场活跃度显著。FIGON 的历史最高价为 $ 71.95000313657503，历史最低价为 $ 49.64263991441947。

从短期表现来看，FIGON 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.53%，过去 7 天内累计变动为 -3.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Figma（FIGON）市场信息

排名 No.2602 市值 $ 443.66K$ 443.66K $ 443.66K 成交量（24H） $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K 完全稀释市值 $ 443.66K$ 443.66K $ 443.66K 流通量 8.22K 8.22K 8.22K 总供应量 8,219.05219345 8,219.05219345 8,219.05219345 所属公链 ETH

Figma 的当前市值为 $ 443.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.45K。FIGON 的流通量为 8.22K，总供应量是 8219.05219345，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 443.66K。