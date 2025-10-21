Figma 当前实时价格为 53.98 USD。跟踪 FIGON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FIGON 价格趋势。Figma 当前实时价格为 53.98 USD。跟踪 FIGON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FIGON 价格趋势。

Figma 图标

Figma实时价格 (FIGON)

1 FIGON 兑换为 USD 的实时价格：

$54.04
$54.04$54.04
+0.53%1D
USD
Figma (FIGON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:01:23 (UTC+8)

Figma（FIGON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 53.63
$ 53.63$ 53.63
24H最低价
$ 54.3
$ 54.3$ 54.3
24H最高价

$ 53.63
$ 53.63$ 53.63

$ 54.3
$ 54.3$ 54.3

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 49.64263991441947
$ 49.64263991441947$ 49.64263991441947

0.00%

+0.53%

-3.63%

-3.63%

Figma（FIGON）当前实时价格为 $ 53.98。过去 24 小时内，FIGON 的交易价格在 $ 53.63$ 54.3 之间波动，市场活跃度显著。FIGON 的历史最高价为 $ 71.95000313657503，历史最低价为 $ 49.64263991441947

从短期表现来看，FIGON 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.53%，过去 7 天内累计变动为 -3.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Figma（FIGON）市场信息

No.2602

$ 443.66K
$ 443.66K$ 443.66K

$ 55.45K
$ 55.45K$ 55.45K

$ 443.66K
$ 443.66K$ 443.66K

8.22K
8.22K 8.22K

8,219.05219345
8,219.05219345 8,219.05219345

ETH

Figma 的当前市值为 $ 443.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.45K。FIGON 的流通量为 8.22K，总供应量是 8219.05219345，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 443.66K

Figma（FIGON）价格历史 USD

跟踪 Figma 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.2849+0.53%
30天$ +1.1+2.08%
60天$ +23.98+79.93%
90天$ +23.98+79.93%
Figma 今日价格变化

今天，FIGON 记录了 $ +0.2849 (+0.53%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Figma 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +1.1 (+2.08%)，显示了该代币在短期内的表现。

Figma 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FIGON 的变化为 $ +23.98 (+79.93%)，从而更广泛地了解其表现。

Figma 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +23.98 (+79.93%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Figma（FIGON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Figma 价格历史页面

什么是Figma (FIGON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Figma在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Figma 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 FIGON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Figma 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Figma 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Figma 价格预测 (USD)

Figma（FIGON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Figma（FIGON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Figma 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Figma 价格预测

Figma（FIGON）代币经济

了解 Figma（FIGON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FIGON 代币的完整经济学

如何购买Figma (FIGON)

正在寻找如何购买 Figma？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Figma。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

FIGON 兑换为当地货币

1 Figma（FIGON） to VND
1,420,483.7
1 Figma（FIGON） to AUD
A$82.0496
1 Figma（FIGON） to GBP
40.485
1 Figma（FIGON） to EUR
45.883
1 Figma（FIGON） to USD
$53.98
1 Figma（FIGON） to MYR
RM227.7956
1 Figma（FIGON） to TRY
2,267.6998
1 Figma（FIGON） to JPY
¥8,258.94
1 Figma（FIGON） to ARS
ARS$80,327.0982
1 Figma（FIGON） to RUB
4,296.2682
1 Figma（FIGON） to INR
4,741.0634
1 Figma（FIGON） to IDR
Rp899,666.3068
1 Figma（FIGON） to PHP
3,169.7056
1 Figma（FIGON） to EGP
￡E.2,563.5102
1 Figma（FIGON） to BRL
R$290.4124
1 Figma（FIGON） to CAD
C$75.0322
1 Figma（FIGON） to BDT
6,604.453
1 Figma（FIGON） to NGN
78,687.7256
1 Figma（FIGON） to COP
$209,224.3208
1 Figma（FIGON） to ZAR
R.927.3764
1 Figma（FIGON） to UAH
2,266.6202
1 Figma（FIGON） to TZS
T.Sh.133,283.6374
1 Figma（FIGON） to VES
Bs11,443.76
1 Figma（FIGON） to CLP
$50,903.14
1 Figma（FIGON） to PKR
Rs15,269.8624
1 Figma（FIGON） to KZT
29,021.2674
1 Figma（FIGON） to THB
฿1,761.3674
1 Figma（FIGON） to TWD
NT$1,664.7432
1 Figma（FIGON） to AED
د.إ198.1066
1 Figma（FIGON） to CHF
Fr42.6442
1 Figma（FIGON） to HKD
HK$418.8848
1 Figma（FIGON） to AMD
֏20,618.7406
1 Figma（FIGON） to MAD
.د.م497.1558
1 Figma（FIGON） to MXN
$993.232
1 Figma（FIGON） to SAR
ريال202.425
1 Figma（FIGON） to ETB
Br8,250.843
1 Figma（FIGON） to KES
KSh6,952.0842
1 Figma（FIGON） to JOD
د.أ38.27182
1 Figma（FIGON） to PLN
196.4872
1 Figma（FIGON） to RON
лв235.8926
1 Figma（FIGON） to SEK
kr506.3324
1 Figma（FIGON） to BGN
лв90.6864
1 Figma（FIGON） to HUF
Ft18,101.6532
1 Figma（FIGON） to CZK
1,127.6422
1 Figma（FIGON） to KWD
د.ك16.51788
1 Figma（FIGON） to ILS
177.0544
1 Figma（FIGON） to BOB
Bs371.9222
1 Figma（FIGON） to AZN
91.766
1 Figma（FIGON） to TJS
SM502.5538
1 Figma（FIGON） to GEL
146.2858
1 Figma（FIGON） to AOA
Kz49,386.8418
1 Figma（FIGON） to BHD
.د.ب20.29648
1 Figma（FIGON） to BMD
$53.98
1 Figma（FIGON） to DKK
kr346.5516
1 Figma（FIGON） to HNL
L1,415.8954
1 Figma（FIGON） to MUR
2,457.1696
1 Figma（FIGON） to NAD
$934.9336
1 Figma（FIGON） to NOK
kr539.2602
1 Figma（FIGON） to NZD
$93.3854
1 Figma（FIGON） to PAB
B/.53.98
1 Figma（FIGON） to PGK
K229.9548
1 Figma（FIGON） to QAR
ر.ق196.4872
1 Figma（FIGON） to RSD
дин.5,441.7238
1 Figma（FIGON） to UZS
soʻm650,361.2962
1 Figma（FIGON） to ALL
L4,485.1982
1 Figma（FIGON） to ANG
ƒ96.6242
1 Figma（FIGON） to AWG
ƒ96.6242
1 Figma（FIGON） to BBD
$107.96
1 Figma（FIGON） to BAM
KM90.6864
1 Figma（FIGON） to BIF
Fr158,755.18
1 Figma（FIGON） to BND
$69.6342
1 Figma（FIGON） to BSD
$53.98
1 Figma（FIGON） to JMD
$8,643.2776
1 Figma（FIGON） to KHR
216,786.9188
1 Figma（FIGON） to KMF
Fr22,887.52
1 Figma（FIGON） to LAK
1,173,478.2374
1 Figma（FIGON） to LKR
රු16,367.2758
1 Figma（FIGON） to MDL
L922.5182
1 Figma（FIGON） to MGA
Ar243,152.91
1 Figma（FIGON） to MOP
P431.3002
1 Figma（FIGON） to MVR
825.894
1 Figma（FIGON） to MWK
MK93,390.798
1 Figma（FIGON） to MZN
MT3,449.322
1 Figma（FIGON） to NPR
रु7,567.4562
1 Figma（FIGON） to PYG
380,127.16
1 Figma（FIGON） to RWF
Fr78,217.02
1 Figma（FIGON） to SBD
$444.7952
1 Figma（FIGON） to SCR
748.1628
1 Figma（FIGON） to SRD
$2,144.6254
1 Figma（FIGON） to SVC
$471.2454
1 Figma（FIGON） to SZL
L934.9336
1 Figma（FIGON） to TMT
m189.4698
1 Figma（FIGON） to TND
د.ت158.37732
1 Figma（FIGON） to TTD
$365.4446
1 Figma（FIGON） to UGX
Sh187,418.56
1 Figma（FIGON） to XAF
Fr30,444.72
1 Figma（FIGON） to XCD
$145.746
1 Figma（FIGON） to XOF
Fr30,444.72
1 Figma（FIGON） to XPF
Fr5,505.96
1 Figma（FIGON） to BWP
P769.215
1 Figma（FIGON） to BZD
$107.96
1 Figma（FIGON） to CVE
$5,117.8438
1 Figma（FIGON） to DJF
Fr9,554.46
1 Figma（FIGON） to DOP
$3,453.1006
1 Figma（FIGON） to DZD
د.ج7,024.9572
1 Figma（FIGON） to FJD
$122.5346
1 Figma（FIGON） to GNF
Fr469,356.1
1 Figma（FIGON） to GTQ
Q412.4072
1 Figma（FIGON） to GYD
$11,275.8822
1 Figma（FIGON） to ISK
kr6,585.56

Figma资源

要更深入地了解 Figma，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Figma网站
区块查询

人们还问：关于Figma的其他问题

Figma（FIGON）今日价格是多少？
FIGON 实时价格为 53.98 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FIGON 兑 USD 的价格是多少？
当前 FIGON 兑 USD 的价格为 $ 53.98。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Figma 的市值是多少？
FIGON 的市值为 $ 443.66K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FIGON 的流通供应量是多少？
FIGON 的流通供应量为 8.22K USD
FIGON 的历史最高价（ATH）是多少？
FIGON 的历史最高价是 71.95000313657503 USD
FIGON 的历史最低价（ATL）是多少？
FIGON 的历史最低价是 49.64263991441947 USD
FIGON 的交易量是多少？
FIGON 的 24 小时实时交易量为 $ 55.45K USD
FIGON 今年会涨吗？
FIGON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FIGON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:01:23 (UTC+8)

Figma（FIGON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
FIGON 兑 USD 计算器

数量

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 53.98 USD

交易 FIGON

FIGON/USDT
$54.04
$54.04$54.04
+0.40%

