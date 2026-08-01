EverValue Coin 今日价格

EverValue Coin (EVA) 今日实时价格为 $ 33.16，过去 24 小时内变化了 1.13%。当前 EVA 兑 USD 的汇率为 $ 33.16 每 EVA。

EverValue Coin 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3869，流通供应量为 0.00 EVA。过去 24 小时内，EVA 的交易价格在 $ 32.42（低点）和 $ 34.01（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 42.850064139577384，而历史最低价为 $ 0.0001998472022301。

短期表现方面，EVA 在过去一小时内波动了 -0.90%，过去7 天内波动了 -2.27%。过去一天，总交易量达到 $ 69.18K。

EverValue Coin（EVA）市场信息

排名 No.3869 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 69.18K$ 69.18K $ 69.18K 完全稀释市值 $ 696.36M$ 696.36M $ 696.36M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 总供应量 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 流通率 0.00% 所属公链 ARB

EverValue Coin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 69.18K。EVA 的流通量为 0.00，总供应量是 18763122.83，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 696.36M。