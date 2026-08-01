买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
EverValue Coin 当前实时价格为 33.16 USD。EVA 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 EVA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！EverValue Coin 当前实时价格为 33.16 USD。EVA 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 EVA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

更多关于 EVA

EVA 价格信息

EVA 介绍

EVA 白皮书

EVA 币种官网

EVA 代币经济

EVA 价格预测

EVA 价格历史

EVA 购买指南

EVA 兑换法币计算

EVA 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

EverValue Coin 图标

EverValue Coin实时价格 (EVA)

1 EVA 兑换为 USD 的实时价格：

$33.16
$33.16$33.16
-1.13%1D
USD
EverValue Coin (EVA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:51:58 (UTC+8)

EverValue Coin 今日价格

EverValue Coin (EVA) 今日实时价格为 $ 33.16，过去 24 小时内变化了 1.13%。当前 EVA 兑 USD 的汇率为 $ 33.16 每 EVA。

EverValue Coin 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3869，流通供应量为 0.00 EVA。过去 24 小时内，EVA 的交易价格在 $ 32.42（低点）和 $ 34.01（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 42.850064139577384，而历史最低价为 $ 0.0001998472022301

短期表现方面，EVA 在过去一小时内波动了 -0.90%，过去7 天内波动了 -2.27%。过去一天，总交易量达到 $ 69.18K

EverValue Coin（EVA）市场信息

No.3869

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 69.18K
$ 69.18K$ 69.18K

$ 696.36M
$ 696.36M$ 696.36M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

18,763,122.83
18,763,122.83 18,763,122.83

0.00%

ARB

EverValue Coin 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 69.18K。EVA 的流通量为 0.00，总供应量是 18763122.83，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 696.36M

EverValue Coin 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 32.42
$ 32.42$ 32.42
24H最低价
$ 34.01
$ 34.01$ 34.01
24H最高价

$ 32.42
$ 32.42$ 32.42

$ 34.01
$ 34.01$ 34.01

$ 42.850064139577384
$ 42.850064139577384$ 42.850064139577384

$ 0.0001998472022301
$ 0.0001998472022301$ 0.0001998472022301

-0.90%

-1.13%

-2.27%

-2.27%

EverValue Coin（EVA）价格历史 USD

跟踪 EverValue Coin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.379-1.13%
30天$ -0.77-2.27%
60天$ -0.13-0.40%
90天$ -6.67-16.75%
EverValue Coin 今日价格变化

今天，EVA 记录了 $ -0.379 (-1.13%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

EverValue Coin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.77 (-2.27%)，显示了该代币在短期内的表现。

EverValue Coin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，EVA 的变化为 $ -0.13 (-0.40%)，从而更广泛地了解其表现。

EverValue Coin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -6.67 (-16.75%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 EverValue Coin（EVA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 EverValue Coin 价格历史页面

EverValue Coin 的价格预测

EverValue Coin（EVA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，EVA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
EverValue Coin (EVA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，EverValue Coin 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 EverValue Coin 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 EverValue Coin 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 EVA 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 EverValue Coin

准备好开始使用 EverValue Coin 了吗？在 MEXC 购买 EVA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 EverValue Coin 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 EverValue Coin (EVA) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，EverValue Coin 将立即存入您的钱包。
EverValue Coin (EVA) 购买教程

EverValue Coin 能做什么？

拥有 EverValue Coin 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 EverValue Coin (EVA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是EverValue Coin (EVA)

EverValue (EVA) 是一种通缩紧缩资产，由比特币通过透明的链上金库完全支持。每天，EverValue 在巴拉圭的挖矿基础设施所挖出的部分比特币会被存入销毁金库，从而提高代币的比特币支持比例。凭借固定的供应量和持续增长的比特币储备，EVA 确保了不断上涨的比特币支持底价，并构建了一个由真实比特币生产支撑的自给自足的生态系统。

EverValue Coin资源

要更深入地了解 EverValue Coin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方EverValue Coin网站
区块查询

类别 :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

人们还问：关于EverValue Coin的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:51:58 (UTC+8)

EverValue Coin（EVA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 EverValue Coin 的更多信息

EVAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 EVA。在 MEXC 上探索 EVAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 EverValue Coin (EVA) 市场

探索现货和合约市场，查看 EverValue Coin 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
EVA/USDT
$33.16
$33.16$33.16
-1.09%
2.06K (USDT)

更多加密货币值得探索

MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币

比特币

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
门罗币

门罗币

XMR
以太坊

以太坊

ETH
Solana

Solana

SOL

最新

最近上市、可供交易的加密货币

KiiChain

KiiChain

KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01000
$0.01000$0.01000

+14.28%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01638
$0.01638$0.01638

-15.12%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2300
$0.2300$0.2300

-1.11%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27604
$0.27604$0.27604

-0.81%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002815
$0.0002815$0.0002815

+40.75%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.000887
$0.000887$0.000887

+17.17%

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0.3630
$0.3630$0.3630

+9.53%

Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0.4291
$0.4291$0.4291

+7.24%

Talus

Talus

US

$0.02289
$0.02289$0.02289

+7.11%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

EVA 兑 USD 计算器

数量

EVA
EVA
USD
USD

1 EVA = 33.15 USD