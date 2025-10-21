ELA 当前实时价格为 1.566 USD。跟踪 ELA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ELA 价格趋势。ELA 当前实时价格为 1.566 USD。跟踪 ELA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ELA 价格趋势。

ELA实时价格 (ELA)

1 ELA 兑换为 USD 的实时价格：

$1.566
$1.566$1.566
+2.62%1D
USD
ELA (ELA) 实时价格图表
ELA（ELA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 1.494
$ 1.494$ 1.494
24H最低价
$ 1.566
$ 1.566$ 1.566
24H最高价

$ 1.494
$ 1.494$ 1.494

$ 1.566
$ 1.566$ 1.566

--
----

--
----

0.00%

+2.62%

-0.64%

-0.64%

ELA（ELA）当前实时价格为 $ 1.566。过去 24 小时内，ELA 的交易价格在 $ 1.494$ 1.566 之间波动，市场活跃度显著。ELA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ELA 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.62%，过去 7 天内累计变动为 -0.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ELA（ELA）市场信息

--
----

$ 6.02K
$ 6.02K$ 6.02K

$ 44.19M
$ 44.19M$ 44.19M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

ELA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.02K。ELA 的流通量为 --，总供应量是 28220000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.19M

ELA（ELA）价格历史 USD

跟踪 ELA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03998+2.62%
30天$ +0.566+56.60%
60天$ +0.566+56.60%
90天$ +0.566+56.60%
ELA 今日价格变化

今天，ELA 记录了 $ +0.03998 (+2.62%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ELA 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.566 (+56.60%)，显示了该代币在短期内的表现。

ELA 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ELA 的变化为 $ +0.566 (+56.60%)，从而更广泛地了解其表现。

ELA 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.566 (+56.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ELA（ELA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ELA 价格历史页面

什么是ELA (ELA)

Elastos 正在构建一个去中心化的互联网基础设施，为用户提供真正的数字所有权和隐私，并由比特币的哈希算力保护。

ELA在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 ELA 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ELA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 ELA 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 ELA 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

ELA 价格预测 (USD)

ELA（ELA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 ELA（ELA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 ELA 的长期和短期价格预测。

现在就查看 ELA 价格预测

ELA（ELA）代币经济

了解 ELA（ELA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ELA 代币的完整经济学

如何购买ELA (ELA)

正在寻找如何购买 ELA？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买ELA。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ELA 兑换为当地货币

1 ELA（ELA） to VND
41,209.29
1 ELA（ELA） to AUD
A$2.38032
1 ELA（ELA） to GBP
1.1745
1 ELA（ELA） to EUR
1.3311
1 ELA（ELA） to USD
$1.566
1 ELA（ELA） to MYR
RM6.60852
1 ELA（ELA） to TRY
65.78766
1 ELA（ELA） to JPY
¥239.598
1 ELA（ELA） to ARS
ARS$2,330.34894
1 ELA（ELA） to RUB
124.60662
1 ELA（ELA） to INR
137.54178
1 ELA（ELA） to IDR
Rp26,099.98956
1 ELA（ELA） to PHP
91.95552
1 ELA（ELA） to EGP
￡E.74.36934
1 ELA（ELA） to BRL
R$8.42508
1 ELA（ELA） to CAD
C$2.17674
1 ELA（ELA） to BDT
191.64708
1 ELA（ELA） to NGN
2,286.1251
1 ELA（ELA） to COP
$6,069.75336
1 ELA（ELA） to ZAR
R.26.9352
1 ELA（ELA） to UAH
65.772
1 ELA（ELA） to TZS
T.Sh.3,876.22584
1 ELA（ELA） to VES
Bs331.992
1 ELA（ELA） to CLP
$1,475.172
1 ELA（ELA） to PKR
Rs442.48896
1 ELA（ELA） to KZT
842.38272
1 ELA（ELA） to THB
฿51.11424
1 ELA（ELA） to TWD
NT$48.29544
1 ELA（ELA） to AED
د.إ5.74722
1 ELA（ELA） to CHF
Fr1.23714
1 ELA（ELA） to HKD
HK$12.15216
1 ELA（ELA） to AMD
֏598.61916
1 ELA（ELA） to MAD
.د.م14.42286
1 ELA（ELA） to MXN
$28.8144
1 ELA（ELA） to SAR
ريال5.8725
1 ELA（ELA） to ETB
Br239.19084
1 ELA（ELA） to KES
KSh201.87306
1 ELA（ELA） to JOD
د.أ1.110294
1 ELA（ELA） to PLN
5.70024
1 ELA（ELA） to RON
лв6.84342
1 ELA（ELA） to SEK
kr14.68908
1 ELA（ELA） to BGN
лв2.63088
1 ELA（ELA） to HUF
Ft524.97018
1 ELA（ELA） to CZK
32.71374
1 ELA（ELA） to KWD
د.ك0.479196
1 ELA（ELA） to ILS
5.13648
1 ELA（ELA） to BOB
Bs10.8054
1 ELA（ELA） to AZN
2.6622
1 ELA（ELA） to TJS
SM14.57946
1 ELA（ELA） to GEL
4.24386
1 ELA（ELA） to AOA
Kz1,432.74906
1 ELA（ELA） to BHD
.د.ب0.588816
1 ELA（ELA） to BMD
$1.566
1 ELA（ELA） to DKK
kr10.05372
1 ELA（ELA） to HNL
L41.06052
1 ELA（ELA） to MUR
71.28432
1 ELA（ELA） to NAD
$27.10746
1 ELA（ELA） to NOK
kr15.66
1 ELA（ELA） to NZD
$2.70918
1 ELA（ELA） to PAB
B/.1.566
1 ELA（ELA） to PGK
K6.6555
1 ELA（ELA） to QAR
ر.ق5.70024
1 ELA（ELA） to RSD
дин.157.96242
1 ELA（ELA） to UZS
soʻm18,867.46554
1 ELA（ELA） to ALL
L130.11894
1 ELA（ELA） to ANG
ƒ2.80314
1 ELA（ELA） to AWG
ƒ2.80314
1 ELA（ELA） to BBD
$3.132
1 ELA（ELA） to BAM
KM2.63088
1 ELA（ELA） to BIF
Fr4,618.134
1 ELA（ELA） to BND
$2.02014
1 ELA（ELA） to BSD
$1.566
1 ELA（ELA） to JMD
$250.82622
1 ELA（ELA） to KHR
6,314.5035
1 ELA（ELA） to KMF
Fr663.984
1 ELA（ELA） to LAK
34,043.47758
1 ELA（ELA） to LKR
රු474.9678
1 ELA（ELA） to MDL
L26.73162
1 ELA（ELA） to MGA
Ar7,085.96208
1 ELA（ELA） to MOP
P12.51234
1 ELA（ELA） to MVR
23.9598
1 ELA（ELA） to MWK
MK2,714.0346
1 ELA（ELA） to MZN
MT100.0674
1 ELA（ELA） to NPR
रु219.60018
1 ELA（ELA） to PYG
11,106.072
1 ELA（ELA） to RWF
Fr2,269.134
1 ELA（ELA） to SBD
$12.90384
1 ELA（ELA） to SCR
21.7674
1 ELA（ELA） to SRD
$62.21718
1 ELA（ELA） to SVC
$13.67118
1 ELA（ELA） to SZL
L27.10746
1 ELA（ELA） to TMT
m5.49666
1 ELA（ELA） to TND
د.ت4.593078
1 ELA（ELA） to TTD
$10.61748
1 ELA（ELA） to UGX
Sh5,437.152
1 ELA（ELA） to XAF
Fr883.224
1 ELA（ELA） to XCD
$4.2282
1 ELA（ELA） to XOF
Fr883.224
1 ELA（ELA） to XPF
Fr159.732
1 ELA（ELA） to BWP
P22.33116
1 ELA（ELA） to BZD
$3.132
1 ELA（ELA） to CVE
$148.64472
1 ELA（ELA） to DJF
Fr277.182
1 ELA（ELA） to DOP
$100.224
1 ELA（ELA） to DZD
د.ج203.8149
1 ELA（ELA） to FJD
$3.55482
1 ELA（ELA） to GNF
Fr13,616.37
1 ELA（ELA） to GTQ
Q11.9799
1 ELA（ELA） to GYD
$327.26268
1 ELA（ELA） to ISK
kr191.052

ELA资源

要更深入地了解 ELA，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方ELA网站
区块查询

人们还问：关于ELA的其他问题

ELA（ELA）今日价格是多少？
ELA 实时价格为 1.566 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ELA 兑 USD 的价格是多少？
当前 ELA 兑 USD 的价格为 $ 1.566。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
ELA 的市值是多少？
ELA 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ELA 的流通供应量是多少？
ELA 的流通供应量为 -- USD
ELA 的历史最高价（ATH）是多少？
ELA 的历史最高价是 -- USD
ELA 的历史最低价（ATL）是多少？
ELA 的历史最低价是 -- USD
ELA 的交易量是多少？
ELA 的 24 小时实时交易量为 $ 6.02K USD
ELA 今年会涨吗？
ELA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ELA 价格预测 获取更深入的分析。
ELA（ELA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ELA 兑 USD 计算器

数量

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.566 USD

交易 ELA

ELA/USDT
$1.566
$1.566$1.566
+2.62%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

