ELA（ELA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.494 24H最高价 $ 1.566 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +2.62% 漲跌幅（7D） -0.64%

ELA（ELA）当前实时价格为 $ 1.566。过去 24 小时内，ELA 的交易价格在 $ 1.494 至 $ 1.566 之间波动，市场活跃度显著。ELA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ELA 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.62%，过去 7 天内累计变动为 -0.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ELA（ELA）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 6.02K 完全稀释市值 $ 44.19M 流通量 ---- 总供应量 28,220,000 所属公链 ELASTOS

ELA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.02K。ELA 的流通量为 --，总供应量是 28220000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.19M。