DPIN 今日价格

DPIN (DPN) 今日实时价格为 $ 2.086，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DPN 兑 USD 的汇率为 $ 2.086 每 DPN。

DPIN 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4290，流通供应量为 0.00 DPN。过去 24 小时内，DPN 的交易价格在 $ 1.74（低点）和 $ 2.182（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.937876660883697，而历史最低价为 $ 1.7375586220227013。

短期表现方面，DPN 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -0.53%。过去一天，总交易量达到 $ 2.01K。

DPIN（DPN）市场信息

排名 No.4290 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 2.01K$ 2.01K $ 2.01K 完全稀释市值 $ 438.06M$ 438.06M $ 438.06M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 210,000,000 210,000,000 210,000,000 总供应量 26,231,479 26,231,479 26,231,479 流通率 0.00% 所属公链 BSC

DPIN 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.01K。DPN 的流通量为 0.00，总供应量是 26231479，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 438.06M。