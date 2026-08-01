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DPIN 当前实时价格为 2.086 USD。DPN 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 DPN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！DPIN 当前实时价格为 2.086 USD。DPN 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 DPN 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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DPIN实时价格 (DPN)

1 DPN 兑换为 USD 的实时价格：

$2.086
$2.086$2.086
0.00%1D
USD
DPIN (DPN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:35:26 (UTC+8)

DPIN 今日价格

DPIN (DPN) 今日实时价格为 $ 2.086，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DPN 兑 USD 的汇率为 $ 2.086 每 DPN。

DPIN 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4290，流通供应量为 0.00 DPN。过去 24 小时内，DPN 的交易价格在 $ 1.74（低点）和 $ 2.182（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.937876660883697，而历史最低价为 $ 1.7375586220227013

短期表现方面，DPN 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -0.53%。过去一天，总交易量达到 $ 2.01K

DPIN（DPN）市场信息

No.4290

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

$ 438.06M
$ 438.06M$ 438.06M

0.00
0.00 0.00

210,000,000
210,000,000 210,000,000

26,231,479
26,231,479 26,231,479

0.00%

BSC

DPIN 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.01K。DPN 的流通量为 0.00，总供应量是 26231479，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 438.06M

DPIN 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 1.74
$ 1.74$ 1.74
24H最低价
$ 2.182
$ 2.182$ 2.182
24H最高价

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 2.182
$ 2.182$ 2.182

$ 9.937876660883697
$ 9.937876660883697$ 9.937876660883697

$ 1.7375586220227013
$ 1.7375586220227013$ 1.7375586220227013

0.00%

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-0.53%

-0.53%

DPIN（DPN）价格历史 USD

跟踪 DPIN 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ +0.11+5.56%
60天$ -0.295-12.39%
90天$ -0.306-12.80%
DPIN 今日价格变化

今天，DPN 记录了 $ 0 (0.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

DPIN 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.11 (+5.56%)，显示了该代币在短期内的表现。

DPIN 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DPN 的变化为 $ -0.295 (-12.39%)，从而更广泛地了解其表现。

DPIN 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.306 (-12.80%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 DPIN（DPN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 DPIN 价格历史页面

DPIN 分析

本分析利用人工智能模型评估 DPIN 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 DPIN 的价格？

DPIN（DPN）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场对去中心化物理基础设施网络的需求与采用情况
2. 生态系统内的代币实用性和质押奖励
3. 合作伙伴公告及网络扩展进展
4. 整体加密货币市场情绪与比特币的相关性
5. 交易所的交易量与流动性
6. 影响DePIN行业的监管动态
7. 其他基础设施类代币的竞争态势
8. 网络使用指标与现实世界的落地应用
9. 投资者的投机行为与社交媒体情绪
10. 代币经济学，包括供应计划与销毁机制

为什么人们想知道 DPIN 今天的价格？

人们希望了解DPIN今日的价格，主要有以下几个原因：投资决策、投资组合追踪、交易机会把握、市场分析以及买卖时机的把握。实时价格有助于评估盈利能力、管理风险，并在这一新兴加密货币市场中抓住波动带来的机遇。

DPIN 的价格预测

DPIN（DPN）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，DPN 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
DPIN (DPN) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，DPIN 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 DPIN 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 DPIN 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 DPN 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 DPIN

准备好开始使用 DPIN 了吗？在 MEXC 购买 DPN 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 DPIN 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 DPIN (DPN) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，DPIN 将立即存入您的钱包。
DPIN (DPN) 购买教程

DPIN 能做什么？

拥有 DPIN 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 DPIN (DPN) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是DPIN (DPN)

DPIN 正在革新高效能运算（HPC）的使用方式，透过打造一个去中心化、具成本效益且全球互联的网路，让数以百万计的使用者能平等取得先进技术。 DPIN 运用区块链技术，形成一个可信任的生态系，供 AI 与云端游戏的开发者与使用者共同参与。其目标是成为全球 GPU 运算基础设施的领航架构者，同时因应不断攀升的 HPC 需求，推动去中心化技术的创新发展。

DPIN资源

要更深入地了解 DPIN，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方DPIN网站
区块查询

类别 :

BNB Chain Ecosystem

人们还问：关于DPIN的其他问题

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DPIN（DPN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 DPIN 的更多信息

DPNUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 DPN。在 MEXC 上探索 DPNUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 DPIN (DPN) 市场

探索现货和合约市场，查看 DPIN 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
DPN/USDT
$2.086
$2.086$2.086
0.00%
963.94 (USDT)

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Isekai Blade

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Epic Chain

EPIC

$0.3511
$0.3511$0.3511

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Tutorial

TUT

$0.042040
$0.042040$0.042040

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Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0.4215
$0.4215$0.4215

+5.34%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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DPN
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