Divi 是什么？

Divi 是一个以两大核心原则为核心的环保区块链项目：自我托管与简单易用。它旨在简化区块链技术，同时保持自我托管解决方案，让用户能够获得具有竞争力的回报率。Divi 采用权益证明共识机制，运行于由众多独立节点组成的多元化网络之上，提供了一种可扩展的金融科技解决方案，专为全球普及而设计。

Divi 的独特之处是什么？

Divi 的独特之处在于其创新的、正在申请专利的以用户体验为中心的移动钱包——DiviWallet，该钱包完全实现自我托管。它具备人类可读的地址、非托管质押金库、彩票区块、一键部署移动主节点功能，以及支持近300种加密资产的内置兑换功能。这些特性使其极为友好且易于使用，即便是非技术用户也能轻松上手。

Divi 的发展历程如何？

自实现原始白皮书中所设定的目标以来，Divi 于2022年9月发布了更新版路线图。该路线图包含垂直整合解决方案，允许企业将其生态系统中集成自我托管钱包。此外，路线图还重点介绍了强大的DeFi协议、NFT流动性供应协议，以及面向企业的忠诚度框架。另外，“LightningWorks”倡议将推动$DIVI在互动漫画、NFT及Web 3.0游戏中的应用，并持续推进代币集成工作。

Divi 的未来规划是什么？

Divi 的未来计划包括推出更新版路线图，其中涵盖垂直整合解决方案、DeFi协议、NFT流动性供应以及忠诚度框架。“LightningWorks”倡议将把$DIVI引入互动媒体和游戏领域。此外，代币集成工作也将持续进行。

Divi 可用于哪些场景？

Divi 可用于自我托管钱包解决方案、质押、部署主节点，以及在多种加密资产之间进行兑换。其DeFi协议、NFT功能和忠诚度框架也使其非常适合希望将区块链技术融入自身业务并参与Web 3.0活动的企业和个人。

Divi 的当前价格是多少？

Divi (DIVI) 的实时价格为 ¥0.007005684111912612000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

Divi 在市场中的定位如何？

Divi 目前的市场排名为第 1722 位，市值为 ¥32526518.44073203404000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

DIVI 的流通供应量是多少？

DIVI 的流通供应量为 4642897336.011239 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

Divi 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，Divi 的交易价格在 ¥0.0053920321963118604000（24 小时最低价）和 ¥0.0071768445472353672000（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

Divi 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

Divi 的历史最高价为 ¥1.25337423730376844000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥0.0023852409706819260000。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

DIVI 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 Divi 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 29.91%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS) 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。