Cortex实时价格 (CTXC)
今天 Cortex (CTXC) 的当前价格为 0.25 USD，当前市值为 -- USD。 CTXC 兑换USD的价格实时更新。
Cortex的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 31.94K USD
- Cortex在一天内的涨跌幅是 -3.13%
- 它的流通供应量是-- USD。
在获取 MEXC 上从 CTXC兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CTXC 价格信息的首选平台。
跟踪 Cortex 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.008078
|-3.13%
|30天
|$ -0.4292
|-63.20%
|60天
|$ +0.0523
|+26.45%
|90天
|$ +0.0968
|+63.18%
探索 Cortex 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.68%
-3.13%
-17.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cortex的目標是打造一個真正去中心化的人工智慧自製系統，在區塊鏈上提供最先進的機器學習模型。用戶可以使用Cortex區塊鏈上的AI智能合約來進行推斷。Cortex的目標之一還包括實現一個機器學習平臺，允許用戶在平臺上發佈任務，提交AI DApps (人工智慧去中心化應用)。
Cortex在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Cortex 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 CTXC 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Cortex 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 Cortex 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Cortex、比特币或以太坊。 CTXC未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Cortex价格预测页面。
追踪CTXC的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估CTXC的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Cortex价格历史页面。
正在寻找如何购买 Cortex？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Cortex。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。
要更深入地了解 Cortex，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
数量
1 CTXC = 0.25 USD