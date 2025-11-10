CROSS 是专为 Web3 游戏打造的 Layer 1 区块链。其商业模式专注于为链上游戏提供全栈基础设施，并通过 Gas 费用、DEX 交易、NFT 交易和开发者工具获取价值。该项目的愿景是创建一个可扩展、性能驱动的生态系统，将 Web2 规模的游戏与 Web3 所有权和代币经济连接起来。