SourceX — 在群众之前看见市场讯号。 SourceX 是一个先进的加密情报平台，旨在革新投资者与建设者在数位资产领域中的导航方式。透过无缝整合链下的社群资料——如社群情绪、意见领袖动态与热门叙事——以及链上指标（例如代币表现与交易流向），SourceX 为用户提供加密生态系中前所未有的 360° 全方位视角。