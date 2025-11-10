SquadBoom 是新一代去中心化协议，旨在实现 AI 赋能的内容协作和价值回馈。透过引入「内容训练 → 洞察生成 → 激励分配」的闭环机制，SquadBoom 重新定义了用户与 AI 模型之间的价值关系——每一则贴文都能训练智能，每一条洞察都能获得奖励。