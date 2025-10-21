CROSS 当前实时价格为 0.14268 USD。跟踪 CROSS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CROSS 价格趋势。CROSS 当前实时价格为 0.14268 USD。跟踪 CROSS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CROSS 价格趋势。

CROSS实时价格 (CROSS)

1 CROSS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.14268
$0.14268$0.14268
+1.12%1D
USD
CROSS (CROSS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:56:25 (UTC+8)

CROSS（CROSS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.13614
$ 0.13614$ 0.13614
24H最低价
$ 0.14651
$ 0.14651$ 0.14651
24H最高价

$ 0.13614
$ 0.13614$ 0.13614

$ 0.14651
$ 0.14651$ 0.14651

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-0.09%

+1.12%

+16.66%

+16.66%

CROSS（CROSS）当前实时价格为 $ 0.14268。过去 24 小时内，CROSS 的交易价格在 $ 0.13614$ 0.14651 之间波动，市场活跃度显著。CROSS 的历史最高价为 $ 0.4431755260236053，历史最低价为 $ 0.04656997751656906

从短期表现来看，CROSS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 +1.12%，过去 7 天内累计变动为 +16.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CROSS（CROSS）市场信息

No.453

$ 47.83M
$ 47.83M$ 47.83M

$ 101.43K
$ 101.43K$ 101.43K

$ 142.68M
$ 142.68M$ 142.68M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

CROSS 的当前市值为 $ 47.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.43K。CROSS 的流通量为 335.22M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.68M

CROSS（CROSS）价格历史 USD

跟踪 CROSS 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0015803+1.12%
30天$ -0.0891-38.45%
60天$ -0.08137-36.32%
90天$ -0.19395-57.62%
CROSS 今日价格变化

今天，CROSS 记录了 $ +0.0015803 (+1.12%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

CROSS 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0891 (-38.45%)，显示了该代币在短期内的表现。

CROSS 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CROSS 的变化为 $ -0.08137 (-36.32%)，从而更广泛地了解其表现。

CROSS 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.19395 (-57.62%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 CROSS（CROSS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 CROSS 价格历史页面

什么是CROSS (CROSS)

CROSS 是专为 Web3 游戏打造的 Layer 1 区块链。其商业模式专注于为链上游戏提供全栈基础设施，并通过 Gas 费用、DEX 交易、NFT 交易和开发者工具获取价值。该项目的愿景是创建一个可扩展、性能驱动的生态系统，将 Web2 规模的游戏与 Web3 所有权和代币经济连接起来。

CROSS在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 CROSS 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CROSS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 CROSS 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 CROSS 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

CROSS 价格预测 (USD)

CROSS（CROSS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 CROSS（CROSS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 CROSS 的长期和短期价格预测。

现在就查看 CROSS 价格预测

CROSS（CROSS）代币经济

了解 CROSS（CROSS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CROSS 代币的完整经济学

如何购买CROSS (CROSS)

正在寻找如何购买 CROSS？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买CROSS。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CROSS 兑换为当地货币

CROSS资源

要更深入地了解 CROSS，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方CROSS网站
区块查询

人们还问：关于CROSS的其他问题

CROSS（CROSS）今日价格是多少？
CROSS 实时价格为 0.14268 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CROSS 兑 USD 的价格是多少？
当前 CROSS 兑 USD 的价格为 $ 0.14268。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
CROSS 的市值是多少？
CROSS 的市值为 $ 47.83M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CROSS 的流通供应量是多少？
CROSS 的流通供应量为 335.22M USD
CROSS 的历史最高价（ATH）是多少？
CROSS 的历史最高价是 0.4431755260236053 USD
CROSS 的历史最低价（ATL）是多少？
CROSS 的历史最低价是 0.04656997751656906 USD
CROSS 的交易量是多少？
CROSS 的 24 小时实时交易量为 $ 101.43K USD
CROSS 今年会涨吗？
CROSS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CROSS 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:56:25 (UTC+8)

CROSS（CROSS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

