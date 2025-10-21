CROSS（CROSS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.13614 $ 0.13614 $ 0.13614 24H最低价 $ 0.14651 $ 0.14651 $ 0.14651 24H最高价 24H最低价 $ 0.13614$ 0.13614 $ 0.13614 24H最高价 $ 0.14651$ 0.14651 $ 0.14651 历史最高 $ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053 $ 0.4431755260236053 最低价 $ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906 $ 0.04656997751656906 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） +1.12% 漲跌幅（7D） +16.66% 漲跌幅（7D） +16.66%

CROSS（CROSS）当前实时价格为 $ 0.14268。过去 24 小时内，CROSS 的交易价格在 $ 0.13614 至 $ 0.14651 之间波动，市场活跃度显著。CROSS 的历史最高价为 $ 0.4431755260236053，历史最低价为 $ 0.04656997751656906。

从短期表现来看，CROSS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 +1.12%，过去 7 天内累计变动为 +16.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CROSS（CROSS）市场信息

排名 No.453 市值 $ 47.83M$ 47.83M $ 47.83M 成交量（24H） $ 101.43K$ 101.43K $ 101.43K 完全稀释市值 $ 142.68M$ 142.68M $ 142.68M 流通量 335.22M 335.22M 335.22M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 33.52% 所属公链 BSC

CROSS 的当前市值为 $ 47.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.43K。CROSS 的流通量为 335.22M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.68M。