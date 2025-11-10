PlayMind 是一个去中心化的智能收益协议，运行于 BNB 链上，专为 GameFi 与 NFT 经济而设计。透过结合 AI 自动化、多链 DeFi 策略与 DAO 治理，PlayMind 改变了使用者在 GameFi 宇宙中获取收益、避险与资产部署的方式。从零散的农场到智慧化的优化 —— PlayMind 是新一代可编程 GameFi 收益的基础设施。