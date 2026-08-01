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Collect on Fanable 当前实时价格为 0.05806 USD。COLLECT 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 COLLECT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Collect on Fanable 当前实时价格为 0.05806 USD。COLLECT 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 COLLECT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Collect on Fanable实时价格 (COLLECT)

1 COLLECT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.05803
$0.05803$0.05803
-1.62%1D
USD
Collect on Fanable (COLLECT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:08:12 (UTC+8)

Collect on Fanable 今日价格

Collect on Fanable (COLLECT) 今日实时价格为 $ 0.05806，过去 24 小时内变化了 1.62%。当前 COLLECT 兑 USD 的汇率为 $ 0.05806 每 COLLECT。

Collect on Fanable 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- COLLECT。过去 24 小时内，COLLECT 的交易价格在 $ 0.05487（低点）和 $ 0.06232（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，COLLECT 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +5.08%。过去一天，总交易量达到 $ 108.54K

Collect on Fanable（COLLECT）市场信息

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$ 108.54K
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$ 174.18M
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3,000,000,000
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BSC

Collect on Fanable 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.54K。COLLECT 的流通量为 --，总供应量是 3000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 174.18M

Collect on Fanable 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.05487
$ 0.05487$ 0.05487
24H最低价
$ 0.06232
$ 0.06232$ 0.06232
24H最高价

$ 0.05487
$ 0.05487$ 0.05487

$ 0.06232
$ 0.06232$ 0.06232

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+5.08%

+5.08%

Collect on Fanable（COLLECT）价格历史 USD

跟踪 Collect on Fanable 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0009556-1.61%
30天$ +0.01597+37.94%
60天$ +0.00866+17.53%
90天$ -0.00805-12.18%
Collect on Fanable 今日价格变化

今天，COLLECT 记录了 $ -0.0009556 (-1.61%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Collect on Fanable 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.01597 (+37.94%)，显示了该代币在短期内的表现。

Collect on Fanable 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，COLLECT 的变化为 $ +0.00866 (+17.53%)，从而更广泛地了解其表现。

Collect on Fanable 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00805 (-12.18%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Collect on Fanable（COLLECT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Collect on Fanable 价格历史页面

Collect on Fanable 分析

本分析利用人工智能模型评估 Collect on Fanable 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Collect on Fanable 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 COLLECT 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

COLLECT_USDT在4h周期运行于0.05525附近。价格位于中枢0.05533下方极窄区间。S1枢纽0.05476与现价距离不足1.5%。市场处于多空平衡的收敛结构。MA与EMA组未呈现明确方向性排列。MACD形成金叉形态。RSI指标处于中性区域。快慢线动能出现轻微分化。波动率维持低位压缩状态。布林带开口收窄显示变盘前兆。近端上方阻力位于R1枢纽0.05619。该价位距离现价约1.7%。下方最近支撑为S1点位0.05476。远端参考位S2位于0.0539。关键流动性集中在0.05476至0.05619区间。价格突破该边界将引发短期趋势重构。当前盘面缺乏单边驱动因子。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Collect on Fanable 的价格？

以下为根据要求翻译成简体中文（马来西亚）的内容：

在 Fanable 平台上，COLLECT 代币的价格受到多个关键因素的影响：

1. 平台的采用率与用户增长——加入的收藏家越多，需求便随之增加。
2. NFT 市场情绪——更广泛的 NFT 领域中的多头或空头周期，都会对收藏品市场产生影响。
3. 代币实用性的拓展——COLLECT 代币新用例的不断涌现，将推动其价值提升。
4. 平台上的交易量——更高的交易活跃度能够促进代币的流通。
5. 与创作者/品牌的合作伙伴关系——高质量的合作项目能够吸引更多用户。
6. 代币供应机制——包括质押奖励、销毁或发行量的调整等。
7. 整体加密货币市场的状况——比特币和以太坊的走势会对所有代币产生影响。
8. 平台开发的最新动态——新功能的推出与平台性能的优化。
9. 社区参与度的高低。
10. 影响 NFT 和加密货币的监管消息。

为什么人们想知道 Collect on Fanable 今天的价格？

人们希望了解今天的COLLECT价格，因为他们是投资者或交易者，需要获取当前的市场数据，以便就买入、卖出或持有该代币做出明智的决策。实时定价有助于他们追踪投资组合价值、评估市场趋势，并有效把握交易时机。

Collect on Fanable 的价格预测

Collect on Fanable（COLLECT）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，COLLECT 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Collect on Fanable (COLLECT) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Collect on Fanable 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Collect on Fanable 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Collect on Fanable 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 COLLECT 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Collect on Fanable

准备好开始使用 Collect on Fanable 了吗？在 MEXC 购买 COLLECT 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Collect on Fanable 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Collect on Fanable (COLLECT) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Collect on Fanable 将立即存入您的钱包。
Collect on Fanable (COLLECT) 购买教程

Collect on Fanable 能做什么？

拥有 Collect on Fanable 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Collect on Fanable (COLLECT) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable 是一个基于区块链技术的实体收藏品交易平台。它打造了独特的收藏体验，提供数千种收藏品，例如评级宝可梦卡牌、漫画书和手办模型。Fanable 允许用户安全保管实体收藏品，用新藏品丰富自己的收藏，或快速将藏品出售给广大收藏家群体。其直观的控制面板可实现实时投资组合和盈亏追踪。平台无缝融合 Web2 和 Web3 技术，支持 Stripe 和加密货币支付，并提供链上所有权证明。Fanable 通过多渠道平台分发，为零售用户提供便捷的注册流程。该平台提供 iOS、Google Play、移动原生应用和网页版本。Fanable 获得了收藏品和 Web3 领域领先企业的支持，包括 Ripple、Polygon、Morningstar、Borderless 等。

Collect on Fanable资源

要更深入地了解 Collect on Fanable，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Collect on Fanable网站
区块查询

类别 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

人们还问：关于Collect on Fanable的其他问题

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探索有关 Collect on Fanable 的更多信息

COLLECTUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 COLLECT。在 MEXC 上探索 COLLECTUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Collect on Fanable (COLLECT) 市场

探索现货和合约市场，查看 Collect on Fanable 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
COLLECT/USDT
$0.05808
$0.05808$0.05808
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