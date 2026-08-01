Collect on Fanable 今日价格

Collect on Fanable (COLLECT) 今日实时价格为 $ 0.05806，过去 24 小时内变化了 1.62%。当前 COLLECT 兑 USD 的汇率为 $ 0.05806 每 COLLECT。

Collect on Fanable 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- COLLECT。过去 24 小时内，COLLECT 的交易价格在 $ 0.05487（低点）和 $ 0.06232（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，COLLECT 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +5.08%。过去一天，总交易量达到 $ 108.54K。

Collect on Fanable（COLLECT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 108.54K$ 108.54K $ 108.54K 完全稀释市值 $ 174.18M$ 174.18M $ 174.18M 流通量 ---- -- 总供应量 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 所属公链 BSC

Collect on Fanable 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.54K。COLLECT 的流通量为 --，总供应量是 3000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 174.18M。