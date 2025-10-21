Courage The Dog（CCDOG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000426 $ 0.000426 $ 0.000426 24H最低价 $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 24H最高价 24H最低价 $ 0.000426$ 0.000426 $ 0.000426 24H最高价 $ 0.00058$ 0.00058 $ 0.00058 历史最高 $ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209 $ 0.007338398743725209 最低价 $ 0.000195711388118175$ 0.000195711388118175 $ 0.000195711388118175 涨跌幅（1H） -1.42% 涨跌幅（1D） +3.14% 漲跌幅（7D） -16.99% 漲跌幅（7D） -16.99%

Courage The Dog（CCDOG）当前实时价格为 $ 0.000557。过去 24 小时内，CCDOG 的交易价格在 $ 0.000426 至 $ 0.00058 之间波动，市场活跃度显著。CCDOG 的历史最高价为 $ 0.007338398743725209，历史最低价为 $ 0.000195711388118175。

从短期表现来看，CCDOG 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.42%，过去 24 小时内变动为 +3.14%，过去 7 天内累计变动为 -16.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Courage The Dog（CCDOG）市场信息

排名 No.2422 市值 $ 557.00K$ 557.00K $ 557.00K 成交量（24H） $ 637.73K$ 637.73K $ 637.73K 完全稀释市值 $ 557.00K$ 557.00K $ 557.00K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 ETH

Courage The Dog 的当前市值为 $ 557.00K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 637.73K。CCDOG 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 557.00K。