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Aztec 当前实时价格为 0.01192 USD。AZTEC 市值为 34,324,827.232 USD。追踪Malaysia的 AZTEC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Aztec 当前实时价格为 0.01192 USD。AZTEC 市值为 34,324,827.232 USD。追踪Malaysia的 AZTEC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Aztec实时价格 (AZTEC)

1 AZTEC 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01191
$0.01191$0.01191
-0.99%1D
USD
Aztec (AZTEC) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:19:39 (UTC+8)

Aztec 今日价格

Aztec (AZTEC) 今日实时价格为 $ 0.01192，过去 24 小时内变化了 0.99%。当前 AZTEC 兑 USD 的汇率为 $ 0.01192 每 AZTEC。

Aztec 目前市值在 $ 34.32M 排名第 #405，流通供应量为 2.88B AZTEC。过去 24 小时内，AZTEC 的交易价格在 $ 0.01183（低点）和 $ 0.01249（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.039397360041859，而历史最低价为 $ 0.01417360675699033

短期表现方面，AZTEC 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 -14.98%。过去一天，总交易量达到 $ 93.74K

Aztec（AZTEC）市场信息

No.405

$ 34.32M
$ 34.32M$ 34.32M

$ 93.74K
$ 93.74K$ 93.74K

$ 123.37M
$ 123.37M$ 123.37M

2.88B
2.88B 2.88B

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

27.82%

ETH

Aztec 的当前市值为 $ 34.32M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 93.74K。AZTEC 的流通量为 2.88B，总供应量是 10350000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 123.37M

Aztec 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.01183
$ 0.01183$ 0.01183
24H最低价
$ 0.01249
$ 0.01249$ 0.01249
24H最高价

$ 0.01183
$ 0.01183$ 0.01183

$ 0.01249
$ 0.01249$ 0.01249

$ 0.039397360041859
$ 0.039397360041859$ 0.039397360041859

$ 0.01417360675699033
$ 0.01417360675699033$ 0.01417360675699033

-0.42%

-0.99%

-14.98%

-14.98%

Aztec（AZTEC）价格历史 USD

跟踪 Aztec 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0001191-0.99%
30天$ -0.00219-15.53%
60天$ -0.00418-25.97%
90天$ -0.0093-43.83%
Aztec 今日价格变化

今天，AZTEC 记录了 $ -0.0001191 (-0.99%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Aztec 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00219 (-15.53%)，显示了该代币在短期内的表现。

Aztec 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AZTEC 的变化为 $ -0.00418 (-25.97%)，从而更广泛地了解其表现。

Aztec 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0093 (-43.83%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Aztec（AZTEC）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Aztec 价格历史页面

Aztec 分析

本分析利用人工智能模型评估 Aztec 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Aztec 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 AZTEC 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S2 ≤ 现价 < S1位于 S2‑S1 间低于中枢，进入低价区。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)超卖< 30跌得稍快，短线可能反弹。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

AZTEC_USDT在4h周期运行于0.01245，价格位于S2枢纽点0.01244上方极窄区间。中枢轴线定于0.01261，当前价位处于下方支撑区域与核心估值区间的过渡带。短期均线组呈现多头排列，长期趋势结构维持中性震荡格局。 MACD指标录得死叉信号，动能方向指向下行调整。RSI进入超卖区间，显示短期抛压释放接近极致状态。快慢线指标出现分层，移动平均线买入信号与振荡指标弱势形成背离。波动率收缩，市场处于方向选择前的低动能平衡态。 近端参考价位为S1点0.01251，距离现价+0.48%。上方关键阻力位于中枢0.01261，距离现价+1.29%。下方极限支撑测试S2点0.01244，距离现价-0.08%。远端阻力R1定位于0.01268，构成上行空间的主要边界。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Aztec 的价格预测

Aztec（AZTEC）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，AZTEC 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Aztec (AZTEC) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Aztec 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Aztec 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Aztec 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 AZTEC 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Aztec

准备好开始使用 Aztec 了吗？在 MEXC 购买 AZTEC 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Aztec 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Aztec (AZTEC) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Aztec 将立即存入您的钱包。
Aztec (AZTEC) 购买教程

Aztec 能做什么？

拥有 Aztec 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Aztec (AZTEC) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Aztec (AZTEC)

Aztec 是以太坊上领先的、以隐私优先为核心的 Layer 2 网络，致力于赋能开发者构建能够保护用户隐私的应用。Aztec 获得由 a16z 领投的 1 亿美元 B 轮融资，并由一支世界级密码学专家团队领导，该团队发明了无须信任的客户端侧证明标准，使隐私保护型应用成为可能。

Aztec资源

要更深入地了解 Aztec，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Aztec网站
区块查询

类别 :

CoinList LaunchpadEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

人们还问：关于Aztec的其他问题

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Aztec（AZTEC）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
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02-01 01:12:00行业动态
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探索有关 Aztec 的更多信息

AZTECUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 AZTEC。在 MEXC 上探索 AZTECUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Aztec (AZTEC) 市场

探索现货和合约市场，查看 Aztec 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
AZTEC/USDT
$0.01191
$0.01191$0.01191
-0.91%
7.74M (USDT)
AZTEC/USDC
$0.01191
$0.01191$0.01191
-0.83%
4.53M (USDT)

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$0.00829$0.00829

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$0.01718$0.01718

-10.98%

up

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$0.2367
$0.2367$0.2367

+1.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

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$0.28338$0.28338

+1.82%

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002544
$0.0002544$0.0002544

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Isekai Blade

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Tutorial

TUT

$0.042554
$0.042554$0.042554

+7.48%

ShotsAI

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SHOT

$0.0000832
$0.0000832$0.0000832

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ZKcandy

ZKcandy

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$1.6997
$1.6997$1.6997

+12.15%

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