Aztec 今日价格

Aztec (AZTEC) 今日实时价格为 $ 0.01192，过去 24 小时内变化了 0.99%。当前 AZTEC 兑 USD 的汇率为 $ 0.01192 每 AZTEC。

Aztec 目前市值在 $ 34.32M 排名第 #405，流通供应量为 2.88B AZTEC。过去 24 小时内，AZTEC 的交易价格在 $ 0.01183（低点）和 $ 0.01249（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.039397360041859，而历史最低价为 $ 0.01417360675699033。

短期表现方面，AZTEC 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 -14.98%。过去一天，总交易量达到 $ 93.74K。

Aztec（AZTEC）市场信息

排名 No.405 市值 $ 34.32M$ 34.32M $ 34.32M 成交量（24H） $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K 完全稀释市值 $ 123.37M$ 123.37M $ 123.37M 流通量 2.88B 2.88B 2.88B 最大供应量 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 总供应量 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 流通率 27.82% 所属公链 ETH

Aztec 的当前市值为 $ 34.32M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 93.74K。AZTEC 的流通量为 2.88B，总供应量是 10350000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 123.37M。