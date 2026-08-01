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Canton Network 当前实时价格为 0.09605 USD。CC 市值为 3,726,872,908.392339446107 USD。追踪Malaysia的 CC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Canton Network 当前实时价格为 0.09605 USD。CC 市值为 3,726,872,908.392339446107 USD。追踪Malaysia的 CC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Canton Network实时价格 (CC)

1 CC 兑换为 USD 的实时价格：

$0.09605
$0.09605$0.09605
-0.61%1D
USD
Canton Network (CC) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:53:33 (UTC+8)

Canton Network 今日价格

Canton Network (CC) 今日实时价格为 $ 0.09605，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 CC 兑 USD 的汇率为 $ 0.09605 每 CC。

Canton Network 目前市值在 $ 3.73B 排名第 #16，流通供应量为 38.80B CC。过去 24 小时内，CC 的交易价格在 $ 0.09578（低点）和 $ 0.10139（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1942751005401199，而历史最低价为 $ 0.05895180762412991

短期表现方面，CC 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 -2.56%。过去一天，总交易量达到 $ 236.52K

Canton Network（CC）市场信息

No.16

$ 3.73B
$ 3.73B$ 3.73B

$ 236.52K
$ 236.52K$ 236.52K

$ 3.73B
$ 3.73B$ 3.73B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

Canton Network 的当前市值为 $ 3.73B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 236.52K。CC 的流通量为 38.80B，总供应量是 38801383741.72138934，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.73B

Canton Network 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.09578
$ 0.09578$ 0.09578
24H最低价
$ 0.10139
$ 0.10139$ 0.10139
24H最高价

$ 0.09578
$ 0.09578$ 0.09578

$ 0.10139
$ 0.10139$ 0.10139

$ 0.1942751005401199
$ 0.1942751005401199$ 0.1942751005401199

$ 0.05895180762412991
$ 0.05895180762412991$ 0.05895180762412991

-0.43%

-0.61%

-2.56%

-2.56%

Canton Network（CC）价格历史 USD

跟踪 Canton Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0005895-0.61%
30天$ -0.0362-27.38%
60天$ -0.06433-40.12%
90天$ -0.06221-39.31%
Canton Network 今日价格变化

今天，CC 记录了 $ -0.0005895 (-0.61%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Canton Network 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0362 (-27.38%)，显示了该代币在短期内的表现。

Canton Network 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CC 的变化为 $ -0.06433 (-40.12%)，从而更广泛地了解其表现。

Canton Network 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.06221 (-39.31%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Canton Network（CC）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Canton Network 价格历史页面

Canton Network 分析

本分析利用人工智能模型评估 Canton Network 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Canton Network 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 CC 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点现价 < S2位于 S2 下方比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

CC_USDT在4h周期运行于0.09804，位于S2枢纽点0.09808下方微幅区间。价格处于中枢0.09992与S2构成的底部结构带，短期均线组MA5-6与EMA5-6呈现买入信号排列。指标体系显示短周期方向一致，价格紧贴关键支撑位震荡，未有效突破S2阻力。 MACD形成金叉，动能指标由空转多，快慢线差值扩大。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，KDJ与StochRSI数值同步向上发散。布林带开口维持收窄状态，波动率处于低位压缩阶段，多空双方交投意愿均衡，无明显单边放量迹象。 上方近端参考价位为S1枢纽0.09877，距离现价0.00073。中枢0.09992构成远端强阻力，距离现价0.00188。下方S2枢纽0.09808为即时测试位，距离仅0.00004。R1价位0.10060作为次级目标参考，需观察量能配合情况。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Canton Network 的价格？

Canton Network (CC) 的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场供需动态
2. 整体加密货币市场的市场情绪与趋势
3. 技术研发进展与更新
4. 合作伙伴公告与生态系统的成长
5. 交易量与流动性水平
6. 影响 DeFi 和区块链项目的监管消息
7. 来自同类隐私保护型网络的竞争
8. 宏观经济环境以及投资者的风险偏好

这些因素相互作用，共同决定 CC 的市场估值与价格波动。

为什么人们想知道 Canton Network 今天的价格？

人们希望了解今日的 Canton Network (CC) 价格，主要有以下几个原因：

1. 投资决策——交易者需要实时价格来高效地买入、卖出或持有仓位。

2. 投资组合追踪——投资者会密切关注其持仓的实时价值与表现。

3. 市场分析——价格数据有助于识别趋势、波动模式以及潜在的交易机会。

4. 风险管理——实时价格信息能够帮助投资者合理控制仓位规模，并制定有效的止损策略。

5. 担心错过良机——害怕错失盈利入场点或离场时机，促使投资者持续关注价格变动。

Canton Network 的价格预测

Canton Network（CC）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，CC 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Canton Network (CC) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Canton Network 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Canton Network 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Canton Network 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 CC 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Canton Network

准备好开始使用 Canton Network 了吗？在 MEXC 购买 CC 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Canton Network 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Canton Network (CC) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Canton Network 将立即存入您的钱包。
Canton Network (CC) 购买教程

Canton Network 能做什么？

拥有 Canton Network 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

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    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Canton Network (CC) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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合约交易手续费：
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什么是Canton Network (CC)

Canton Network 是唯一专为机构金融打造的公开、无许可区块链，独特地结合了隐私性、合规性与可扩展性。该网路由 Canton 基金会治理，并有全球领先的金融机构参与，能在共享且可互操作的基础架构上，实现多种资产类别的即时、安全同步与结算。 Canton Network 由其原生代币 Canton Coin 驱动，支持去中心化治理与协作式应用开发。它是区块链愿景与全球金融实力之间的关键桥梁，让金融运作得以如应有的方式自由流动。

Canton Network资源

要更深入地了解 Canton Network，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Canton Network网站
区块查询

类别 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

人们还问：关于Canton Network的其他问题

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Canton Network（CC）重要行业更新

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探索有关 Canton Network 的更多信息

CCUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 CC。在 MEXC 上探索 CCUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Canton Network (CC) 市场

探索现货和合约市场，查看 Canton Network 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
CC/USDT
$0.09601
$0.09601$0.09601
-0.69%
2.43M (USDT)
CC/USDC
$0.09599
$0.09599$0.09599
-0.64%
574.89K (USDT)

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