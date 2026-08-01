Canton Network 今日价格

Canton Network (CC) 今日实时价格为 $ 0.09605，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 CC 兑 USD 的汇率为 $ 0.09605 每 CC。

Canton Network 目前市值在 $ 3.73B 排名第 #16，流通供应量为 38.80B CC。过去 24 小时内，CC 的交易价格在 $ 0.09578（低点）和 $ 0.10139（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1942751005401199，而历史最低价为 $ 0.05895180762412991。

短期表现方面，CC 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 -2.56%。过去一天，总交易量达到 $ 236.52K。

Canton Network（CC）市场信息

排名 No.16 市值 $ 3.73B$ 3.73B $ 3.73B 成交量（24H） $ 236.52K$ 236.52K $ 236.52K 完全稀释市值 $ 3.73B$ 3.73B $ 3.73B 流通量 38.80B 38.80B 38.80B 最大供应量 ---- -- 总供应量 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 市场占有率 0.28% 所属公链 CANTON

Canton Network 的当前市值为 $ 3.73B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 236.52K。CC 的流通量为 38.80B，总供应量是 38801383741.72138934，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.73B。