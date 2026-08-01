Canton Network实时价格 (CC)
Canton Network (CC) 今日实时价格为 $ 0.09605，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 CC 兑 USD 的汇率为 $ 0.09605 每 CC。
Canton Network 目前市值在 $ 3.73B 排名第 #16，流通供应量为 38.80B CC。过去 24 小时内，CC 的交易价格在 $ 0.09578（低点）和 $ 0.10139（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1942751005401199，而历史最低价为 $ 0.05895180762412991。
短期表现方面，CC 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 -2.56%。过去一天，总交易量达到 $ 236.52K。
No.16
0.28%
CANTON
Canton Network 的当前市值为 $ 3.73B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 236.52K。CC 的流通量为 38.80B，总供应量是 38801383741.72138934，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.73B。
-0.43%
-0.61%
-2.56%
-2.56%
跟踪 Canton Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0005895
|-0.61%
|30天
|$ -0.0362
|-27.38%
|60天
|$ -0.06433
|-40.12%
|90天
|$ -0.06221
|-39.31%
今天，CC 记录了 $ -0.0005895 (-0.61%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0362 (-27.38%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，CC 的变化为 $ -0.06433 (-40.12%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.06221 (-39.31%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Canton Network 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 CC 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|> 80
|超买区
|短线涨速过快，注意回落风险。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|现价 < S2
|位于 S2 下方
|比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
|EMA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
CC_USDT在4h周期运行于0.09804，位于S2枢纽点0.09808下方微幅区间。价格处于中枢0.09992与S2构成的底部结构带，短期均线组MA5-6与EMA5-6呈现买入信号排列。指标体系显示短周期方向一致，价格紧贴关键支撑位震荡，未有效突破S2阻力。 MACD形成金叉，动能指标由空转多，快慢线差值扩大。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，KDJ与StochRSI数值同步向上发散。布林带开口维持收窄状态，波动率处于低位压缩阶段，多空双方交投意愿均衡，无明显单边放量迹象。 上方近端参考价位为S1枢纽0.09877，距离现价0.00073。中枢0.09992构成远端强阻力，距离现价0.00188。下方S2枢纽0.09808为即时测试位，距离仅0.00004。R1价位0.10060作为次级目标参考，需观察量能配合情况。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Canton Network 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Canton Network 是唯一专为机构金融打造的公开、无许可区块链，独特地结合了隐私性、合规性与可扩展性。该网路由 Canton 基金会治理，并有全球领先的金融机构参与，能在共享且可互操作的基础架构上，实现多种资产类别的即时、安全同步与结算。 Canton Network 由其原生代币 Canton Coin 驱动，支持去中心化治理与协作式应用开发。它是区块链愿景与全球金融实力之间的关键桥梁，让金融运作得以如应有的方式自由流动。
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|类型
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