Bagwork（BAGWORK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0007024 24H最高价 $ 0.0015798 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.81% 涨跌幅（1D） +15.16% 漲跌幅（7D） -20.94%

Bagwork（BAGWORK）当前实时价格为 $ 0.0009273。过去 24 小时内，BAGWORK 的交易价格在 $ 0.0007024 至 $ 0.0015798 之间波动，市场活跃度显著。BAGWORK 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BAGWORK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.81%，过去 24 小时内变动为 +15.16%，过去 7 天内累计变动为 -20.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bagwork（BAGWORK）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 78.97K 完全稀释市值 $ 0.00 流通量 ---- 总供应量 ---- 所属公链 SOL

Bagwork 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 78.97K。BAGWORK 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。