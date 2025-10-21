Broadcom 当前实时价格为 355.49 USD。跟踪 AVGOON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AVGOON 价格趋势。Broadcom 当前实时价格为 355.49 USD。跟踪 AVGOON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AVGOON 价格趋势。

Broadcom 图标

Broadcom实时价格 (AVGOON)

1 AVGOON 兑换为 USD 的实时价格：

$355.59
-0.85%1D
USD
Broadcom (AVGOON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:23:15 (UTC+8)

Broadcom（AVGOON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 354.14
24H最低价
$ 358.92
24H最高价

$ 354.14
$ 358.92
$ 373.9969643335703
$ 297.29808264469034
-0.65%

-0.85%

+2.09%

+2.09%

Broadcom（AVGOON）当前实时价格为 $ 355.49。过去 24 小时内，AVGOON 的交易价格在 $ 354.14$ 358.92 之间波动，市场活跃度显著。AVGOON 的历史最高价为 $ 373.9969643335703，历史最低价为 $ 297.29808264469034

从短期表现来看，AVGOON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.65%，过去 24 小时内变动为 -0.85%，过去 7 天内累计变动为 +2.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Broadcom（AVGOON）市场信息

No.2130

$ 1.13M
$ 53.81K
$ 1.13M
3.17K
3,172.81107438
ETH

Broadcom 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.81K。AVGOON 的流通量为 3.17K，总供应量是 3172.81107438，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M

Broadcom（AVGOON）价格历史 USD

跟踪 Broadcom 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -3.0484-0.85%
30天$ +20.79+6.21%
60天$ +75.49+26.96%
90天$ +75.49+26.96%
Broadcom 今日价格变化

今天，AVGOON 记录了 $ -3.0484 (-0.85%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Broadcom 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +20.79 (+6.21%)，显示了该代币在短期内的表现。

Broadcom 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AVGOON 的变化为 $ +75.49 (+26.96%)，从而更广泛地了解其表现。

Broadcom 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +75.49 (+26.96%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Broadcom（AVGOON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Broadcom 价格历史页面

什么是Broadcom (AVGOON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Broadcom在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Broadcom 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AVGOON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Broadcom 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Broadcom 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Broadcom 价格预测 (USD)

Broadcom（AVGOON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Broadcom（AVGOON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Broadcom 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Broadcom 价格预测

Broadcom（AVGOON）代币经济

了解 Broadcom（AVGOON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AVGOON 代币的完整经济学

如何购买Broadcom (AVGOON)

正在寻找如何购买 Broadcom？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Broadcom。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AVGOON 兑换为当地货币

1 Broadcom（AVGOON） to VND
9,354,719.35
1 Broadcom（AVGOON） to AUD
A$540.3448
1 Broadcom（AVGOON） to GBP
266.6175
1 Broadcom（AVGOON） to EUR
302.1665
1 Broadcom（AVGOON） to USD
$355.49
1 Broadcom（AVGOON） to MYR
RM1,500.1678
1 Broadcom（AVGOON） to TRY
14,923.4702
1 Broadcom（AVGOON） to JPY
¥54,389.97
1 Broadcom（AVGOON） to ARS
ARS$529,001.1141
1 Broadcom（AVGOON） to RUB
28,282.7844
1 Broadcom（AVGOON） to INR
31,222.6867
1 Broadcom（AVGOON） to IDR
Rp5,924,830.9634
1 Broadcom（AVGOON） to PHP
20,874.3728
1 Broadcom（AVGOON） to EGP
￡E.16,875.1103
1 Broadcom（AVGOON） to BRL
R$1,912.5362
1 Broadcom（AVGOON） to CAD
C$497.686
1 Broadcom（AVGOON） to BDT
43,504.8662
1 Broadcom（AVGOON） to NGN
518,962.0765
1 Broadcom（AVGOON） to COP
$1,377,865.0204
1 Broadcom（AVGOON） to ZAR
R.6,114.428
1 Broadcom（AVGOON） to UAH
14,930.58
1 Broadcom（AVGOON） to TZS
T.Sh.879,923.0676
1 Broadcom（AVGOON） to VES
Bs75,363.88
1 Broadcom（AVGOON） to CLP
$334,871.58
1 Broadcom（AVGOON） to PKR
Rs100,447.2544
1 Broadcom（AVGOON） to KZT
191,225.1808
1 Broadcom（AVGOON） to THB
฿11,596.0838
1 Broadcom（AVGOON） to TWD
NT$10,963.3116
1 Broadcom（AVGOON） to AED
د.إ1,304.6483
1 Broadcom（AVGOON） to CHF
Fr280.8371
1 Broadcom（AVGOON） to HKD
HK$2,758.6024
1 Broadcom（AVGOON） to AMD
֏135,889.6074
1 Broadcom（AVGOON） to MAD
.د.م3,274.0629
1 Broadcom（AVGOON） to MXN
$6,541.016
1 Broadcom（AVGOON） to SAR
ريال1,333.0875
1 Broadcom（AVGOON） to ETB
Br54,297.5426
1 Broadcom（AVGOON） to KES
KSh45,826.2159
1 Broadcom（AVGOON） to JOD
د.أ252.04241
1 Broadcom（AVGOON） to PLN
1,293.9836
1 Broadcom（AVGOON） to RON
лв1,553.4913
1 Broadcom（AVGOON） to SEK
kr3,338.0511
1 Broadcom（AVGOON） to BGN
лв597.2232
1 Broadcom（AVGOON） to HUF
Ft119,170.9127
1 Broadcom（AVGOON） to CZK
7,426.1861
1 Broadcom（AVGOON） to KWD
د.ك108.77994
1 Broadcom（AVGOON） to ILS
1,166.0072
1 Broadcom（AVGOON） to BOB
Bs2,452.881
1 Broadcom（AVGOON） to AZN
604.333
1 Broadcom（AVGOON） to TJS
SM3,309.6119
1 Broadcom（AVGOON） to GEL
963.3779
1 Broadcom（AVGOON） to AOA
Kz325,241.3559
1 Broadcom（AVGOON） to BHD
.د.ب133.66424
1 Broadcom（AVGOON） to BMD
$355.49
1 Broadcom（AVGOON） to DKK
kr2,282.2458
1 Broadcom（AVGOON） to HNL
L9,320.9478
1 Broadcom（AVGOON） to MUR
16,181.9048
1 Broadcom（AVGOON） to NAD
$6,153.5319
1 Broadcom（AVGOON） to NOK
kr3,554.9
1 Broadcom（AVGOON） to NZD
$614.9977
1 Broadcom（AVGOON） to PAB
B/.355.49
1 Broadcom（AVGOON） to PGK
K1,510.8325
1 Broadcom（AVGOON） to QAR
ر.ق1,293.9836
1 Broadcom（AVGOON） to RSD
дин.35,858.2763
1 Broadcom（AVGOON） to UZS
soʻm4,283,011.0631
1 Broadcom（AVGOON） to ALL
L29,537.6641
1 Broadcom（AVGOON） to ANG
ƒ636.3271
1 Broadcom（AVGOON） to AWG
ƒ636.3271
1 Broadcom（AVGOON） to BBD
$710.98
1 Broadcom（AVGOON） to BAM
KM597.2232
1 Broadcom（AVGOON） to BIF
Fr1,048,340.01
1 Broadcom（AVGOON） to BND
$458.5821
1 Broadcom（AVGOON） to BSD
$355.49
1 Broadcom（AVGOON） to JMD
$56,938.8333
1 Broadcom（AVGOON） to KHR
1,433,424.5525
1 Broadcom（AVGOON） to KMF
Fr150,727.76
1 Broadcom（AVGOON） to LAK
7,728,043.3237
1 Broadcom（AVGOON） to LKR
රු107,820.117
1 Broadcom（AVGOON） to MDL
L6,068.2143
1 Broadcom（AVGOON） to MGA
Ar1,608,549.5912
1 Broadcom（AVGOON） to MOP
P2,840.3651
1 Broadcom（AVGOON） to MVR
5,438.997
1 Broadcom（AVGOON） to MWK
MK616,099.719
1 Broadcom（AVGOON） to MZN
MT22,715.811
1 Broadcom（AVGOON） to NPR
रु49,850.3627
1 Broadcom（AVGOON） to PYG
2,521,135.08
1 Broadcom（AVGOON） to RWF
Fr515,105.01
1 Broadcom（AVGOON） to SBD
$2,929.2376
1 Broadcom（AVGOON） to SCR
4,941.311
1 Broadcom（AVGOON） to SRD
$14,123.6177
1 Broadcom（AVGOON） to SVC
$3,103.4277
1 Broadcom（AVGOON） to SZL
L6,153.5319
1 Broadcom（AVGOON） to TMT
m1,247.7699
1 Broadcom（AVGOON） to TND
د.ت1,042.65217
1 Broadcom（AVGOON） to TTD
$2,410.2222
1 Broadcom（AVGOON） to UGX
Sh1,234,261.28
1 Broadcom（AVGOON） to XAF
Fr200,496.36
1 Broadcom（AVGOON） to XCD
$959.823
1 Broadcom（AVGOON） to XOF
Fr200,496.36
1 Broadcom（AVGOON） to XPF
Fr36,259.98
1 Broadcom（AVGOON） to BWP
P5,069.2874
1 Broadcom（AVGOON） to BZD
$710.98
1 Broadcom（AVGOON） to CVE
$33,743.1108
1 Broadcom（AVGOON） to DJF
Fr62,921.73
1 Broadcom（AVGOON） to DOP
$22,751.36
1 Broadcom（AVGOON） to DZD
د.ج46,267.0235
1 Broadcom（AVGOON） to FJD
$806.9623
1 Broadcom（AVGOON） to GNF
Fr3,090,985.55
1 Broadcom（AVGOON） to GTQ
Q2,719.4985
1 Broadcom（AVGOON） to GYD
$74,290.3002
1 Broadcom（AVGOON） to ISK
kr43,369.78

Broadcom资源

要更深入地了解 Broadcom，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Broadcom网站
区块查询

人们还问：关于Broadcom的其他问题

Broadcom（AVGOON）今日价格是多少？
AVGOON 实时价格为 355.49 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AVGOON 兑 USD 的价格是多少？
当前 AVGOON 兑 USD 的价格为 $ 355.49。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Broadcom 的市值是多少？
AVGOON 的市值为 $ 1.13M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AVGOON 的流通供应量是多少？
AVGOON 的流通供应量为 3.17K USD
AVGOON 的历史最高价（ATH）是多少？
AVGOON 的历史最高价是 373.9969643335703 USD
AVGOON 的历史最低价（ATL）是多少？
AVGOON 的历史最低价是 297.29808264469034 USD
AVGOON 的交易量是多少？
AVGOON 的 24 小时实时交易量为 $ 53.81K USD
AVGOON 今年会涨吗？
AVGOON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AVGOON 价格预测 获取更深入的分析。
Broadcom（AVGOON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AVGOON 兑 USD 计算器

数量

AVGOON
AVGOON
USD
USD

1 AVGOON = 355.49 USD

交易 AVGOON

AVGOON/USDT
$355.59
-0.85%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

