Broadcom（AVGOON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 354.14 24H最高价 $ 358.92 历史最高 $ 373.9969643335703 最低价 $ 297.29808264469034 涨跌幅（1H） -0.65% 涨跌幅（1D） -0.85% 漲跌幅（7D） +2.09%

Broadcom（AVGOON）当前实时价格为 $ 355.49。过去 24 小时内，AVGOON 的交易价格在 $ 354.14 至 $ 358.92 之间波动，市场活跃度显著。AVGOON 的历史最高价为 $ 373.9969643335703，历史最低价为 $ 297.29808264469034。

从短期表现来看，AVGOON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.65%，过去 24 小时内变动为 -0.85%，过去 7 天内累计变动为 +2.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Broadcom（AVGOON）市场信息

排名 No.2130 市值 $ 1.13M 成交量（24H） $ 53.81K 完全稀释市值 $ 1.13M 流通量 3.17K 总供应量 3,172.81107438 所属公链 ETH

Broadcom 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.81K。AVGOON 的流通量为 3.17K，总供应量是 3172.81107438，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。