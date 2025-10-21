Altar of Creativity（AION）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000004052 24H最低价 $ 0.0000005274 24H最高价 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -2.64% 涨跌幅（1D） -0.21% 漲跌幅（7D） +7.44%

Altar of Creativity（AION）当前实时价格为 $ 0.0000004169。过去 24 小时内，AION 的交易价格在 $ 0.0000004052 至 $ 0.0000005274 之间波动，市场活跃度显著。AION 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AION 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.64%，过去 24 小时内变动为 -0.21%，过去 7 天内累计变动为 +7.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Altar of Creativity（AION）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 12.87K 完全稀释市值 $ 4.17K 流通量 ---- 总供应量 10,000,000,000 所属公链 SOL

Altar of Creativity 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.87K。AION 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.17K。