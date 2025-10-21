Airbnb（ABNBON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 127.37 $ 127.37 $ 127.37 24H最低价 $ 131.4 $ 131.4 $ 131.4 24H最高价 24H最低价 $ 127.37$ 127.37 $ 127.37 24H最高价 $ 131.4$ 131.4 $ 131.4 历史最高 $ 129.6319506932478$ 129.6319506932478 $ 129.6319506932478 最低价 $ 116.3795118425523$ 116.3795118425523 $ 116.3795118425523 涨跌幅（1H） +0.72% 涨跌幅（1D） +0.08% 漲跌幅（7D） +5.07% 漲跌幅（7D） +5.07%

Airbnb（ABNBON）当前实时价格为 $ 128.44。过去 24 小时内，ABNBON 的交易价格在 $ 127.37 至 $ 131.4 之间波动，市场活跃度显著。ABNBON 的历史最高价为 $ 129.6319506932478，历史最低价为 $ 116.3795118425523。

从短期表现来看，ABNBON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.72%，过去 24 小时内变动为 +0.08%，过去 7 天内累计变动为 +5.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Airbnb（ABNBON）市场信息

排名 No.2132 市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） $ 56.72K$ 56.72K $ 56.72K 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 8.81K 8.81K 8.81K 总供应量 8,806.98441118 8,806.98441118 8,806.98441118 所属公链 ETH

Airbnb 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.72K。ABNBON 的流通量为 8.81K，总供应量是 8806.98441118，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。