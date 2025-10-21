Airbnb 当前实时价格为 128.44 USD。跟踪 ABNBON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ABNBON 价格趋势。Airbnb 当前实时价格为 128.44 USD。跟踪 ABNBON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ABNBON 价格趋势。

Airbnb 图标

Airbnb实时价格 (ABNBON)

1 ABNBON 兑换为 USD 的实时价格：

+0.08%1D
USD
Airbnb (ABNBON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:25 (UTC+8)

Airbnb（ABNBON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

+0.72%

+0.08%

+5.07%

+5.07%

Airbnb（ABNBON）当前实时价格为 $ 128.44。过去 24 小时内，ABNBON 的交易价格在 $ 127.37$ 131.4 之间波动，市场活跃度显著。ABNBON 的历史最高价为 $ 129.6319506932478，历史最低价为 $ 116.3795118425523

从短期表现来看，ABNBON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.72%，过去 24 小时内变动为 +0.08%，过去 7 天内累计变动为 +5.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Airbnb（ABNBON）市场信息

No.2132

ETH

Airbnb 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.72K。ABNBON 的流通量为 8.81K，总供应量是 8806.98441118，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M

Airbnb（ABNBON）价格历史 USD

跟踪 Airbnb 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.1027+0.08%
30天$ +4.7+3.79%
60天$ +28.44+28.44%
90天$ +28.44+28.44%
Airbnb 今日价格变化

今天，ABNBON 记录了 $ +0.1027 (+0.08%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Airbnb 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +4.7 (+3.79%)，显示了该代币在短期内的表现。

Airbnb 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ABNBON 的变化为 $ +28.44 (+28.44%)，从而更广泛地了解其表现。

Airbnb 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +28.44 (+28.44%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Airbnb（ABNBON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Airbnb 价格历史页面

什么是Airbnb (ABNBON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Airbnb在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Airbnb 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ABNBON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Airbnb 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Airbnb 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Airbnb 价格预测 (USD)

Airbnb（ABNBON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Airbnb（ABNBON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Airbnb 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Airbnb 价格预测

Airbnb（ABNBON）代币经济

了解 Airbnb（ABNBON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ABNBON 代币的完整经济学

如何购买Airbnb (ABNBON)

正在寻找如何购买 Airbnb？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Airbnb。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ABNBON 兑换为当地货币

1 Airbnb（ABNBON） to VND
3,379,898.6
1 Airbnb（ABNBON） to AUD
A$195.2288
1 Airbnb（ABNBON） to GBP
96.33
1 Airbnb（ABNBON） to EUR
109.174
1 Airbnb（ABNBON） to USD
$128.44
1 Airbnb（ABNBON） to MYR
RM542.0168
1 Airbnb（ABNBON） to TRY
5,395.7644
1 Airbnb（ABNBON） to JPY
¥19,651.32
1 Airbnb（ABNBON） to ARS
ARS$191,130.2796
1 Airbnb（ABNBON） to RUB
10,222.5396
1 Airbnb（ABNBON） to INR
11,280.8852
1 Airbnb（ABNBON） to IDR
Rp2,140,665.8104
1 Airbnb（ABNBON） to PHP
7,541.9968
1 Airbnb（ABNBON） to EGP
￡E.6,099.6156
1 Airbnb（ABNBON） to BRL
R$691.0072
1 Airbnb（ABNBON） to CAD
C$178.5316
1 Airbnb（ABNBON） to BDT
15,714.634
1 Airbnb（ABNBON） to NGN
187,229.5568
1 Airbnb（ABNBON） to COP
$497,828.3024
1 Airbnb（ABNBON） to ZAR
R.2,206.5992
1 Airbnb（ABNBON） to UAH
5,393.1956
1 Airbnb（ABNBON） to TZS
T.Sh.317,135.0572
1 Airbnb（ABNBON） to VES
Bs27,229.28
1 Airbnb（ABNBON） to CLP
$121,118.92
1 Airbnb（ABNBON） to PKR
Rs36,333.1072
1 Airbnb（ABNBON） to KZT
69,053.1972
1 Airbnb（ABNBON） to THB
฿4,190.9972
1 Airbnb（ABNBON） to TWD
NT$3,961.0896
1 Airbnb（ABNBON） to AED
د.إ471.3748
1 Airbnb（ABNBON） to CHF
Fr101.4676
1 Airbnb（ABNBON） to HKD
HK$996.6944
1 Airbnb（ABNBON） to AMD
֏49,060.2268
1 Airbnb（ABNBON） to MAD
.د.م1,182.9324
1 Airbnb（ABNBON） to MXN
$2,363.296
1 Airbnb（ABNBON） to SAR
ريال481.65
1 Airbnb（ABNBON） to ETB
Br19,632.054
1 Airbnb（ABNBON） to KES
KSh16,541.7876
1 Airbnb（ABNBON） to JOD
د.أ91.06396
1 Airbnb（ABNBON） to PLN
467.5216
1 Airbnb（ABNBON） to RON
лв561.2828
1 Airbnb（ABNBON） to SEK
kr1,204.7672
1 Airbnb（ABNBON） to BGN
лв215.7792
1 Airbnb（ABNBON） to HUF
Ft43,071.0696
1 Airbnb（ABNBON） to CZK
2,683.1116
1 Airbnb（ABNBON） to KWD
د.ك39.30264
1 Airbnb（ABNBON） to ILS
421.2832
1 Airbnb（ABNBON） to BOB
Bs884.9516
1 Airbnb（ABNBON） to AZN
218.348
1 Airbnb（ABNBON） to TJS
SM1,195.7764
1 Airbnb（ABNBON） to GEL
348.0724
1 Airbnb（ABNBON） to AOA
Kz117,511.0404
1 Airbnb（ABNBON） to BHD
.د.ب48.29344
1 Airbnb（ABNBON） to BMD
$128.44
1 Airbnb（ABNBON） to DKK
kr824.5848
1 Airbnb（ABNBON） to HNL
L3,368.9812
1 Airbnb（ABNBON） to MUR
5,846.5888
1 Airbnb（ABNBON） to NAD
$2,224.5808
1 Airbnb（ABNBON） to NOK
kr1,283.1156
1 Airbnb（ABNBON） to NZD
$222.2012
1 Airbnb（ABNBON） to PAB
B/.128.44
1 Airbnb（ABNBON） to PGK
K547.1544
1 Airbnb（ABNBON） to QAR
ر.ق467.5216
1 Airbnb（ABNBON） to RSD
дин.12,948.0364
1 Airbnb（ABNBON） to UZS
soʻm1,547,469.5236
1 Airbnb（ABNBON） to ALL
L10,672.0796
1 Airbnb（ABNBON） to ANG
ƒ229.9076
1 Airbnb（ABNBON） to AWG
ƒ229.9076
1 Airbnb（ABNBON） to BBD
$256.88
1 Airbnb（ABNBON） to BAM
KM215.7792
1 Airbnb（ABNBON） to BIF
Fr377,742.04
1 Airbnb（ABNBON） to BND
$165.6876
1 Airbnb（ABNBON） to BSD
$128.44
1 Airbnb（ABNBON） to JMD
$20,565.8128
1 Airbnb（ABNBON） to KHR
515,822.7464
1 Airbnb（ABNBON） to KMF
Fr54,458.56
1 Airbnb（ABNBON） to LAK
2,792,173.8572
1 Airbnb（ABNBON） to LKR
රු38,944.2924
1 Airbnb（ABNBON） to MDL
L2,195.0396
1 Airbnb（ABNBON） to MGA
Ar578,557.98
1 Airbnb（ABNBON） to MOP
P1,026.2356
1 Airbnb（ABNBON） to MVR
1,965.132
1 Airbnb（ABNBON） to MWK
MK222,214.044
1 Airbnb（ABNBON） to MZN
MT8,207.316
1 Airbnb（ABNBON） to NPR
रु18,006.0036
1 Airbnb（ABNBON） to PYG
904,474.48
1 Airbnb（ABNBON） to RWF
Fr186,109.56
1 Airbnb（ABNBON） to SBD
$1,058.3456
1 Airbnb（ABNBON） to SCR
1,780.1784
1 Airbnb（ABNBON） to SRD
$5,102.9212
1 Airbnb（ABNBON） to SVC
$1,121.2812
1 Airbnb（ABNBON） to SZL
L2,224.5808
1 Airbnb（ABNBON） to TMT
m450.8244
1 Airbnb（ABNBON） to TND
د.ت376.84296
1 Airbnb（ABNBON） to TTD
$869.5388
1 Airbnb（ABNBON） to UGX
Sh445,943.68
1 Airbnb（ABNBON） to XAF
Fr72,440.16
1 Airbnb（ABNBON） to XCD
$346.788
1 Airbnb（ABNBON） to XOF
Fr72,440.16
1 Airbnb（ABNBON） to XPF
Fr13,100.88
1 Airbnb（ABNBON） to BWP
P1,830.27
1 Airbnb（ABNBON） to BZD
$256.88
1 Airbnb（ABNBON） to CVE
$12,177.3964
1 Airbnb（ABNBON） to DJF
Fr22,733.88
1 Airbnb（ABNBON） to DOP
$8,216.3068
1 Airbnb（ABNBON） to DZD
د.ج16,715.1816
1 Airbnb（ABNBON） to FJD
$291.5588
1 Airbnb（ABNBON） to GNF
Fr1,116,785.8
1 Airbnb（ABNBON） to GTQ
Q981.2816
1 Airbnb（ABNBON） to GYD
$26,829.8316
1 Airbnb（ABNBON） to ISK
kr15,669.68

Airbnb资源

要更深入地了解 Airbnb，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Airbnb网站
区块查询

人们还问：关于Airbnb的其他问题

Airbnb（ABNBON）今日价格是多少？
ABNBON 实时价格为 128.44 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ABNBON 兑 USD 的价格是多少？
当前 ABNBON 兑 USD 的价格为 $ 128.44。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Airbnb 的市值是多少？
ABNBON 的市值为 $ 1.13M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ABNBON 的流通供应量是多少？
ABNBON 的流通供应量为 8.81K USD
ABNBON 的历史最高价（ATH）是多少？
ABNBON 的历史最高价是 129.6319506932478 USD
ABNBON 的历史最低价（ATL）是多少？
ABNBON 的历史最低价是 116.3795118425523 USD
ABNBON 的交易量是多少？
ABNBON 的 24 小时实时交易量为 $ 56.72K USD
ABNBON 今年会涨吗？
ABNBON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ABNBON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:25 (UTC+8)

Airbnb（ABNBON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ABNBON 兑 USD 计算器

1 ABNBON = 128.44 USD

交易 ABNBON

