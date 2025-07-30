1. 什么是热力图？直观呈现市场情绪的数据工具 合约热力图工具是 MEXC 平台提供的一款可视化数据分析工具。该工具通过图形化展示的方式，帮助用户快速了解平台上热门交易对的实时表现。用户可以通过热力图查看一定时间范围内的前 10 至前 50 种热门交易对的成交量或涨跌幅情况，从而快速锁定活跃市场标的。 目前 MEXC 热力图仅支持合约数据显示，合约热力图能够让用户根据成交量或涨跌幅指标快速分析永续1. 什么是热力图？直观呈现市场情绪的数据工具 合约热力图工具是 MEXC 平台提供的一款可视化数据分析工具。该工具通过图形化展示的方式，帮助用户快速了解平台上热门交易对的实时表现。用户可以通过热力图查看一定时间范围内的前 10 至前 50 种热门交易对的成交量或涨跌幅情况，从而快速锁定活跃市场标的。 目前 MEXC 热力图仅支持合约数据显示，合约热力图能够让用户根据成交量或涨跌幅指标快速分析永续
什么是热力图？MEXC 热力图使用指南，轻松掌握先机

2025年7月30日
#初阶#合约
1. 什么是热力图？直观呈现市场情绪的数据工具


合约热力图工具是 MEXC 平台提供的一款可视化数据分析工具。该工具通过图形化展示的方式，帮助用户快速了解平台上热门交易对的实时表现。用户可以通过热力图查看一定时间范围内的前 10 至前 50 种热门交易对的成交量或涨跌幅情况，从而快速锁定活跃市场标的。

目前 MEXC 热力图仅支持合约数据显示，合约热力图能够让用户根据成交量或涨跌幅指标快速分析永续合约的表现。

在MEXC 合约热力图中，每一个合约交易对对应一个色块。色块面积越大，代表该合约的成交量越高；颜色越深或变化越明显，代表该合约在 24 小时内的涨跌幅越大。通过观察这些指标，用户可以判断哪些合约具备较强的市场关注度与波动性。


如上图所示，BTCUSDT 合约在热力图中显示为红色大块，而 PENGUUSDT 为绿色小块。这表明 BTC 合约在 24 小时内虽然跌幅明显但成交量活跃，和 BTC 破 12 万美元后下跌有关；而 PENGU 合约虽小幅上涨但成交量不高。通过对比两者，交易者可优先关注 BTC 相关策略。

2.合约热力图的主要功能与优势


2.1 快速识别市场热点


热力图通过可视化呈现成交量和价格变化，能迅速识别当前市场上最具交易活跃度的合约。例如，面积最大且呈红色的色块通常代表一个成交量大且涨幅显著的强势合约；而面积大但颜色趋绿，则可能是一个出现明显下跌的空头合约。

2.2 精准筛选交易机会


支持按“成交量”或“24 H 涨跌幅”进行筛选，可用于制定趋势跟随或反转策略。结合技术分析（如 TradingViewK线形态等）进一步验证，能够大大提高交易准确率。

2.3 可视化交互体验


相比传统数据表格，热力图提供更直观的界面。颜色与面积一目了然，不需复杂计算即可获得重要交易信号。

3. 如何看懂合约热力图？


热力图中面积较大的方块代表著成交量越大，这也可能意味著市场情绪较高，可能会有较大的价格波动，还可以通过对比 24H 涨跌幅的数据进行验证。关注这些方块面积大的合约，即可找到交易活动较为活跃的合约。以下是几个典型案例：

案例一：高成交量+高涨幅


热力图上，某合约的色块面积最大，颜色为深绿，表示该币种在过去 24 小时内涨幅显著且交易活跃。

案例二：高成交量+高跌幅


面积大但颜色为深红，说明该币种在暴跌中成交活跃。

案例三：低成交量但强涨跌波动


小面积但深色合约可能处于早期爆发阶段或被特定资金操控，适合高风险偏好的用户进行短线投机。

风险提示：热力图仅反映历史数据，市场情绪可能快速变化。由于数据维度有限，建议结合其他技术指标和分析工具以确保最终的交易决策的准确性。

4. 合约热力图使用指南：网页端与 App 端操作详解


目前 MEXC 热力图仅支持合约数据显示。

4.1 网页端


打开MEXC官网并登录，在顶部导航栏中点击【市场】，在市场页面点击【热力图】即可查看。


您可以选择按照【成交量】或者【24H涨跌幅】进行筛选，最高支持【前 50 币种】的筛选。如果您对于时区有所偏好，可以在热力图最右侧进行调整。

不同颜色代表了不同幅度的涨跌幅，将鼠标移动到右侧色块上，即可查看该颜色对应的涨跌幅度。当您将鼠标移动到某个合约色块上时，会显示出该合约的交易对名称，成交量以及 24H 涨跌幅数据。点击这个合约色块，将直接跳转到对应的交易页面，在交易页面您可以开始合约交易。


4.2 App端


打开 MEXC App 在首页点击【更多】，选择【合约】-【宏观数据】，点击【热力图】即可查看。


在热力图页面，点击左上角【筛选】，您可以选择按照【成交量】或者【24H 涨跌幅】进行筛选，最高支持【前 50 币种】的筛选。

如果您对于时区有所偏好，同样可以在筛选界面进行调整。不同颜色代表了不同幅度的涨跌幅，点击灰色按钮【涨跌幅说明】，即可查看不同颜色对应的涨跌幅度。

当您点击某个合约色块时，会显示出该合约的交易对名称，成交量以及 24H 涨跌幅数据。点击【立即交易】直接跳转到对应的交易页面，在交易页面您可以开始合约交易。


相比网页端，App 端增加了分享功能。在热力图页面，点击右上角的分享按钮，弹出分享界面，滑动到下方选择【下载】或者【分享】，完成您的分享操作。


5. 结语


MEXC 合约热力图是一款提升交易效率的重要工具。相较于数据展示，可视化的热力图更加直观和清晰，一目了然地展示合约交易对的成交量或 24 小时涨跌幅情况，特别适用于合约交易者在短时间内识别市场热点。通过成交量与涨跌幅的直观展示，用户可以快速筛选交易活跃币种，制定更具逻辑性的入场与退出策略。然而，合约热力图只是一种辅助工具，任何单一工具都无法完全替代全面分析。建议您在使用合约热力图的同时，搭配其他交易指标及风险管理工具进行综合判断，以更好应对市场波动。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

