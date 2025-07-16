如何使用画线工具?（基础版K线）

在数字货币交易中，我们经常通过绘制K线形态的方式判断行情走势，进行买进卖出操作。MEXC交易所提供各种基础画线工具，您可以使用画线工具绘制各种图形，帮助您判断行情走势。









在网页端现货交易基础版K线页面，您可以通过以下步骤使用画线工具。在合约交易基础版K线界面，您无需点击【画线工具】，系统默认画线工具出现在K线左侧。除此之外，合约其他步骤和现货一致。





①点击【画线工具】，在K线左侧将出现各种绘图工具，包括线段、直线、价格线和斐波那契回调等。









②将鼠标移动到对应工具，单击后，将鼠标移动到对应币种的K线图进行绘制。









③绘制成功后，还可以点击【快照】按钮，然后点击【下载图片】或【复制图片】进行分享。













④如果您想要删除所绘制的图形，可以单击图形，然后点击【删除】按钮即可。













App端，现货交易的绘图方式和合约交易一致，我们依然采用现货举例。





①进入交易页面后，点击右上角k线图标。













②点击右上角【图标设置】按钮。









③点击【画图】。













④进行图形绘制，选择您想要绘制的图形，然后移动光标到对应K线图形进行绘制。









⑤绘制成功后，还可以点击【分享】按钮，保存到本地或者分享给他人。













⑥如果您想要删除您所绘制的图形，可以单击图形，然后点击【删除】按钮。