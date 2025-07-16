抛物线 SAR 指标（Stop And Reverse, SAR）是一种技术分析工具，主要用于判断价格趋势的方向和潜在的反转点。该指标通过在价格图表上绘制一系列的小点（通常位于 K 线图的上方或下方）来帮助交易者识别趋势的方向，并设置止损或目标价位。抛物线 SAR 常用于趋势交易中，可以帮助交易者在趋势中持仓，同时在反转时提示退出。 抛物线 SAR 指标由技术分析师 J. Welles Wilde抛物线 SAR 指标（Stop And Reverse, SAR）是一种技术分析工具，主要用于判断价格趋势的方向和潜在的反转点。该指标通过在价格图表上绘制一系列的小点（通常位于 K 线图的上方或下方）来帮助交易者识别趋势的方向，并设置止损或目标价位。抛物线 SAR 常用于趋势交易中，可以帮助交易者在趋势中持仓，同时在反转时提示退出。 抛物线 SAR 指标由技术分析师 J. Welles Wilde
什么是抛物线 SAR 指标？

抛物线 SAR 指标（Stop And Reverse, SAR）是一种技术分析工具，主要用于判断价格趋势的方向和潜在的反转点。该指标通过在价格图表上绘制一系列的小点（通常位于 K 线图的上方或下方）来帮助交易者识别趋势的方向，并设置止损或目标价位。抛物线 SAR 常用于趋势交易中，可以帮助交易者在趋势中持仓，同时在反转时提示退出。

抛物线 SAR 指标由技术分析师 J. Welles Wilder 在他的《技术交易系统的新概念 New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出，这本书出版于 1978 年，同时书中还出现了多个经典指标，如相对强弱指数（RSI）、平均真实波幅（ATR）和动向指数（DMI）。


1. 抛物线 SAR 指标基本原理


趋势判断：
当 SAR 点在价格的下方时，表示当前是上升趋势，建议持多头仓位。
当 SAR 点在价格的上方时，表示当前是下降趋势，建议持空头仓位。

止损和反转：
当 SAR 点在价格接近或突破时，说明趋势可能反转，此时交易者可以根据指标信号调整仓位方向。

由于抛物线 SAR 指标直观且易于理解，无论是交易新手还是经验丰富的交易者，都能借助这一工具有效把握市场趋势与反转。该指标不仅能够清晰地确认趋势方向，还能预示潜在的反转，为交易者提供双重指导，从而提升其在多种市场环境中的实用性。

2. 抛物线 SAR 指标优势


抛物线指标能够为市场趋势的方向、持续时间以及潜在的反转点提供重要参考，从而帮助投资者找到合适的买卖时机。此外，部分交易者利用抛物线指标来设置动态止损价格，随着市场趋势的变化不断调整止损位置。这种技术通常被称为“追踪止损”，可以在锁定利润的同时控制风险。

从本质上讲，抛物线指标帮助交易者巩固已有收益，因为一旦趋势反转，系统会触发平仓操作。在某些情况下，它还能防止交易者过早卖出盈利头寸或提前入场，从而优化交易决策。

3. 抛物线 SAR 指标缺点


抛物线指标在趋势性市场中表现出色，但在横盘或震荡行情中往往效果不佳。当市场缺乏明确趋势时，该指标容易发出错误信号，可能导致交易者遭受不必要的损失。

另一个需要关注的问题是指标的灵敏度。抛物线指标的灵敏度可以手动调整，但灵敏度越高，错误信号的出现机率也越高。这可能导致交易者过早止盈，在尚有获利空间时提前离场。更为严重的是，虚假的上涨信号可能会让交易者盲目乐观，促使投资者在不合适的时机买入。

需要注意的是，抛物线指标并未考虑成交量因素，因此无法直接反映趋势的强度。尽管在重大市场变化中，指标点之间的间距可能会扩大，但这并不一定意味着趋势足够强劲。因此，建议结合其他指标以全面评估市场趋势。

4. 如何在 MEXC 使用抛物线 SAR 指标


在 MEXC 官网，打开 MEXC 现货或合约交易页面，点击 K 线图上方的指标【Fx】按钮，在主指标中点击并勾选【SAR】，您可以对【开始】、【增量】和【最大】三个参数进行设置，完成后点击【确定】即可在 K 线图上看到抛物线 SAR 指标。


