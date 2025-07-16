如何在MEXC上使用TradingView





TradingView 是一个交易分析的工具网站，功能强大，能够适用于不同经验水平的交易用户。MEXC 已经集成 TradingView 图表工具，您可以在 MEXC 平台直接使用 TradingView 。









我们以现货交易页面为例，进行 TradingView 图表相关功能的演示。合约交易页面设置方式和现货交易页面完全一样。









蜡烛图即我们常说的 K 线图，通常默认为实心绿涨红跌（日韩多默认为实心红涨蓝跌）。将鼠标移动到【K线图】图标上，您可以看到 8 种不同样式的 K 线图，点击后即可切换对应类型的 K 线图。









除此之外，点击 K 线图上方的图表图标，打开【图表设定】页面，在第一个蜡烛图样式的【商品代码】设置中，您可以进行更多自定义的设置。包括：K 线颜色、价格线颜色、时区等设置。













在图表的左侧提供了常用的绘图工具，能够协助您分析行情。如果您要使用相关的绘图工具，点击左侧的对应图标后，在 K 线上进行绘制即可，操作简便，容易上手。













对于较为资深的交易者，常常会使用到技术指标帮助分析市场行情走势。点击 K 线图上方的技术指标按钮，在【技术指标】列表中上下滑动查找或通过搜索的方式，点击即可添加您要使用的技术指标。









当技术指标被添加后，您还可以根据自己的使用偏好，对技术指标的参数、样式等做修改调整。如下图所示的布林带（BB）指标，在 K 线上点击指标后，点击上方的【⚙️】设置按钮，打开 BB 指标设置页面，设置完成后点击【确认】

即可。





另外点击眼睛图标，可以实现技术指标的显示和隐藏，点击【X】图标可以移除技术指标。













直接点击 K 线图下方的【时区】信息，即可修改显示的时区。变更时区后，统计数值会维持不变。唯一的不同只有日期与时间。













在前面蜡烛图设置中已经提到过图表的设置。点击 K 线图上方的图表图标，即可打开【图表设定】页面。图表设定从上至下一共包含 K 线、商品代码、标签、图表基本样式 4 项设置。





K 线：自定义修改 K 线的颜色、价格线颜色、精确度和时区。

商品代码：K 线图表最上方的文字信息设置，包括是否展示开高低收值、K线涨跌值、成交量。

标签：提供多种将标签整合进图表的选项，如币种名称标签、高价低价标签、K 线关闭倒计时标签等。

图表基本样式：自定义图表背景颜色、网格线颜色等设置。













如果您想移除之前在图表上做的一些个性化设置，在 K 线图上鼠标右键点击图表，选择【重置图表视图】即可完成。







