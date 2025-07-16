什么是随机指标（KDJ）







随机指标（KDJ）是一种技术分析工具，通过分析价格的波动趋势来反映价格走势强弱以及判断市场的超买和超卖状态，为交易者买入和卖出做出决策。





随机指标可追溯到 20 世纪 50 年代 George Lane 提出的随机震荡指标（Stochastic Oscillator），随机指标在随机震荡指标的基础上进行改进，增加了 J 线，以提供更敏感的市场信号。





随机指标被广泛应用于短期交易策略。它不仅帮助交易者识别买入和卖出的最佳时机，还能通过其敏感的价格变化反映，提供更及时的市场动量信息。尽管随机指标在波动市场中可能产生错误信号，但它在趋势市场中表现出色，成为许多交易者必不可少的技术分析工具。









随机指标由三条曲线组成，分别是 K 线、D 线和 J 线，因此也被称为 KDJ 指标。这些线基于价格的最高值、最低值和收盘价的关系计算得出。





K 线： 快线，代表的就是当前价格所在最高价及最低价中间哪个位置。越靠近顶部 100 代表当前价格越接近周期内最高价；越靠近底部 0 代表当前价格越接近周期内最低价。

D 线： 慢线，利用对 K 线的平滑处理来减少市场噪音，反映 K 线的变化程度。

J线：提供了比 K 线和 D 线都更敏感的市场信号，对价格的变动相对更加快速，幅度也会更大。





如下图所示，黄色代表 K 线，绿色代表 D 线，蓝色代表 J 线。

















K 值和 D 值永远介于 0 到 100 之间，而 J 值可能会出现大于 100 或小于 0 的情况。





当 K 值和 D 值高于 80 时，市场可能处于超买状态，需要警惕回调。

当 K 值和 D 值低于 20 时，市场可能处于超卖状态，可能出现反弹。









金叉出现是买入信号、死叉就是卖出信号。





当 K 线和 J 线同时向上突破 D 线，三线交叉并向上，即是金叉。这是一个买入信号，表明市场可能开始上涨。特别是当金叉出现在 20 以下的超卖区域时，信号更为强烈。





当 K 线和 J 线同时向下突破 D 线，三线交叉并向下，即是死叉。这是一个卖出信号，表明市场可能开始下跌。特别是当死叉出现在 80 以上的超买区域时，信号更为准确。





当频繁出现金叉以及死叉的情况下，即是“钝化”，无参考意义。









J 线可以帮助交易者识别市场短期的底部和顶部。





当 J 值大于 90 时，尤其是连续几天超过 90，市场可能形成短期顶部，价格有可能回落。

当 J 值低于 10 时，尤其是连续几天低于 10，市场可能形成短期底部，价格有可能回升。









随机指标的主要优势在于其灵敏度高、信号直观，能够快速反映市场短期趋势变化，适合短线交易者使用。它通过明确的超买超卖区域和金叉、死叉信号，帮助投资者把握买卖时机。





随机指标缺点在于对价格变化敏感，在市场剧烈波动的情况下，可能会产生错误的交易信号，导致价格不会跟随信号上涨或下跌，从而使得交易者产生错误判断。另外，在横盘行情时也会发出错误信号。因此在实际交易过程中，结合其他技术指标可以提高交易决策的准确性。









1）点击 K 线图上方的指标【Fx】按钮。

2）在副指标中点击并勾选【KDJ】。

3）您可以对随机指标的【计算周期】、【移动平均周期1】和【移动平均周期2】三个参数进行个性化设置，同时对 K 线、D 线和 J 线的颜色进行个性化设置。

4）设置完成后，点击【确定】即可在 K 线图下方区域看到随机指标。







