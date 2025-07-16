随机指标（KDJ）是一种技术分析工具，通过分析价格的波动趋势来反映价格走势强弱以及判断市场的超买和超卖状态，为交易者买入和卖出做出决策。 随机指标可追溯到 20 世纪 50 年代 George Lane 提出的随机震荡指标（Stochastic Oscillator），随机指标在随机震荡指标的基础上进行改进，增加了 J 线，以提供更敏感的市场信号。 随机指标被广泛应用于短期交易策略。它不仅帮助交易随机指标（KDJ）是一种技术分析工具，通过分析价格的波动趋势来反映价格走势强弱以及判断市场的超买和超卖状态，为交易者买入和卖出做出决策。 随机指标可追溯到 20 世纪 50 年代 George Lane 提出的随机震荡指标（Stochastic Oscillator），随机指标在随机震荡指标的基础上进行改进，增加了 J 线，以提供更敏感的市场信号。 随机指标被广泛应用于短期交易策略。它不仅帮助交易
新手学院/新手指南/技术指标/什么是随机指标（KDJ）

什么是随机指标（KDJ）

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#技术分析#基础概念


随机指标（KDJ）是一种技术分析工具，通过分析价格的波动趋势来反映价格走势强弱以及判断市场的超买和超卖状态，为交易者买入和卖出做出决策。

随机指标可追溯到 20 世纪 50 年代 George Lane 提出的随机震荡指标（Stochastic Oscillator），随机指标在随机震荡指标的基础上进行改进，增加了 J 线，以提供更敏感的市场信号。

随机指标被广泛应用于短期交易策略。它不仅帮助交易者识别买入和卖出的最佳时机，还能通过其敏感的价格变化反映，提供更及时的市场动量信息。尽管随机指标在波动市场中可能产生错误信号，但它在趋势市场中表现出色，成为许多交易者必不可少的技术分析工具。

1. 随机指标的组成


随机指标由三条曲线组成，分别是 K 线、D 线和 J 线，因此也被称为 KDJ 指标。这些线基于价格的最高值、最低值和收盘价的关系计算得出。

  • K线：快线，代表的就是当前价格所在最高价及最低价中间哪个位置。越靠近顶部 100 代表当前价格越接近周期内最高价；越靠近底部 0 代表当前价格越接近周期内最低价。
  • D线：慢线，利用对 K 线的平滑处理来减少市场噪音，反映 K 线的变化程度。
  • J线：提供了比 K 线和 D 线都更敏感的市场信号，对价格的变动相对更加快速，幅度也会更大。

如下图所示，黄色代表 K 线，绿色代表 D 线，蓝色代表 J 线。


2. 随机指标基本原理


2.1 识别超买和超卖状态


K 值和 D 值永远介于 0 到 100 之间，而 J 值可能会出现大于 100 或小于 0 的情况。

当 K 值和 D 值高于 80 时，市场可能处于超买状态，需要警惕回调。
当 K 值和 D 值低于 20 时，市场可能处于超卖状态，可能出现反弹。

2.2 买卖信号


金叉出现是买入信号、死叉就是卖出信号。

当 K 线和 J 线同时向上突破 D 线，三线交叉并向上，即是金叉。这是一个买入信号，表明市场可能开始上涨。特别是当金叉出现在 20 以下的超卖区域时，信号更为强烈。

当 K 线和 J 线同时向下突破 D 线，三线交叉并向下，即是死叉。这是一个卖出信号，表明市场可能开始下跌。特别是当死叉出现在 80 以上的超买区域时，信号更为准确。

当频繁出现金叉以及死叉的情况下，即是“钝化”，无参考意义。

2.3 使用 J 线识别底部和顶部


J 线可以帮助交易者识别市场短期的底部和顶部。

当 J 值大于 90 时，尤其是连续几天超过 90，市场可能形成短期顶部，价格有可能回落。
当 J 值低于 10 时，尤其是连续几天低于 10，市场可能形成短期底部，价格有可能回升。

3. 随机指标的优缺点


随机指标的主要优势在于其灵敏度高、信号直观，能够快速反映市场短期趋势变化，适合短线交易者使用。它通过明确的超买超卖区域和金叉、死叉信号，帮助投资者把握买卖时机。

随机指标缺点在于对价格变化敏感，在市场剧烈波动的情况下，可能会产生错误的交易信号，导致价格不会跟随信号上涨或下跌，从而使得交易者产生错误判断。另外，在横盘行情时也会发出错误信号。因此在实际交易过程中，结合其他技术指标可以提高交易决策的准确性。

4. 如何在 MEXC 使用随机指标


MEXC 官网，打开 MEXC 现货合约交易页面：
1）点击 K 线图上方的指标【Fx】按钮。
2）在副指标中点击并勾选【KDJ】。
3）您可以对随机指标的【计算周期】、【移动平均周期1】和【移动平均周期2】三个参数进行个性化设置，同时对 K 线、D 线和 J 线的颜色进行个性化设置。
4）设置完成后，点击【确定】即可在 K 线图下方区域看到随机指标。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金