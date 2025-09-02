充提相关常见问题专题汇总













打开 MEXC App首页-下方按钮【资产】-【充值】-【充值数字货币】-【选择币种】-【选择网络】-复制【充值地址】到提现平台-复制【Memo/Tag识别码】到提现平台（有些网络不需要填写）-在提现平台发起提币，等待入账。





注意须知：

2）由于区块链网络原因，一些代币如 LUNC 等在充值时，官方智能合约会收取一定费用，用户可通过 TxID 在链上查看代币消耗及到账详情。

3）选择充值网络和发起提现网络地址需保持一致，否则会导致充值失败。

4）目前 MEXC 平台支持部分币种直接充值至合约账户，如 USDT 等。在充值过程中，您可以对【充值帐户】进行切换选择，选择最终将代币充值到现货或和合约账户。













如果出现充值未到账情况，建议您从以下方面进行核对检查。





1）确认充值通道开放状态。

如果充值通道关闭或维护中，您的充值暂时无法到账。请您耐心等待，当充值通道重新开放后即可确认入账状态。





2）确认充值状态。

充值状态分为充值失败、入账中、入账成功三种。

充值失败：您需要检查充值失败原因。

入账中：耐心等待入账完成即可。需要注意的是，充值状态显示入账中时，无法取消并退回，入账过程是自动进行的，一旦交易完成并进入区块链网络则无法撤销。

注意：如果发生强充值或者充值数量不满足平台规定的最小充值数量时，即便显示入账中，代币最终也无法到账。





3）确认区块确认数量是否达到要求。

由于区块确认数问题造成充值未到账，通常分为需要等待区块确认和链上拥挤两种情况。

链上确认数不足：您的充值信息正，但因尚未满足链上确认块数，请您耐心等待，区块确认完成后将会顺利完成充值。

链上拥挤：您的充值信息没有问题，目前处于链上拥堵状态，请耐心等待，很快将会入账。





4）确认是否支持币种/地址/网络。

不支持币种：代币名称相同但是币种合约地址不一致，您的充值无法正常到账。

不支持地址/网络：充值币种的合约地址与 MEXC 支持币种合约地址不一致，您的充值无法正常到账。





5）通过不支持的智能合约方式充值，导致无法入账。





部分币种在 MEXC 暂时无法使用智能合约方式进行充值，该情况智能合约转账不会记录在 MEXC 账户中，需要人工手动充值。





6）充值代币平台已下架





如果您充值了目前 MEXC 平台已下架的代币并未入账，请您联系客服获得帮助。





出现充值未到账情况，您可以在 MEXC 平台填写 充值未到账申请找回 表单。申请提交后，MEXC 预计在 1-2 天内通过邮件或站内信通知您审核结果。













1）错误充值处理时效

错误充值退回将会在 60 天内处理。MEXC平台会加急为您处理，若退回完成将通过邮件通知您，请耐心等待。





2）错误充值处理手续费

为帮助客户挽回因操作失误导致的严重损失，MEXC 将尽力协助您进行资产找回。由于此过程涉及到大量的人力成本、时间成本和风控成本，因此可能会产生一定的手续费。





3）充值错误退回的 TxID 怎么查询

充值错误退回申请处理完成后，MEXC 会向您发送退回通知邮件。请您在相应的退回邮件中查看退回 TxID。













充值入账进程中会存在两个确认数。





第一个确认数达到: 当用户充值的数字货币交易在区块链网络中获得足够数量的确认时，资金被预入账。用户可以在MEXC进行交易，但不能进行出金操作，如提币、转账、OTC出金、发放红包、子母账号划转等。





第二个确认数达到: 当用户充值的数字货币交易在区块链网络中获得更多的确认时，资金正式入账。用户可以进行正常的提币、转账等操作。





该机制可以大幅提升用户的充值到账速度，缩短用户从充值至交易的进程，进一步提升用户的充值效率。如果您的账号充值页面不再显示预入账信息，那么可能是该充值网络暂不支持预入账，或者您的账号触发风控限制。





预入账优势：

提高安全性: 通过等待区块链网络确认，防止双花等欺诈行为，确保用户充值的数字货币真实有效。

降低风险: 在资金预入账阶段，允许用户进行交易，但限制了出金操作，减少了潜在的损失风险。

提升用户体验: 允许用户在第一个确认数达到后即可进行交易，加快了资金到账速度，提升了用户的体验。













当某些代币正在进行钱包维护关闭了充值/提币时，请您耐心等待再次开放，具体开放时间以公告为准。













平台用户对一些已经下架代币、还未上架的代币或前端显示禁止充值的代币进行强行充值的行为称为强充值。





在关闭充值期间用户充值的资产无法入账，为了实现对关闭充值项目的资产统一退回操作平台上线了强充值退回功能。实现用户资产原路退回，提升用户体验，减少用户等待及处理时间。目前，强充值退回资产处理时长预计为 3-7 个工作日。





















Web：





App：

打开 MEXC App首页-下方按钮【资产】-【提币】-【选择币种】-【链上提币】-输入【提币地址】-选择【转账网络】-输入【Memo/Tag识别码】（有些网络不需要填写）-输入【提币数量】-点击【提交】等待提币完成。









Web：

打开 MEXC官网 首页-顶部导航栏【资产】-【提币】-【选择币种】-提币至 MEXC 用户-输入【邮箱/手机号码/ MEXC UID】-输入【提币数量】-点击【提交】等待提币完成。





App：

打开 MEXC App 首页-下方按钮【资产】-【提币】-【选择币种】-【MEXC 转账】-输入【邮箱/手机号码/ MEXC UID】-输入【提币数量】-点击【提交】等待提币完成。

















如果您在确认提现短信或者邮件之前发现提现地址写错，可以去【提币记录】中【取消】该笔提现，然后用正确的地址重新发起提现。





Web ：MEXC 官网首页导航栏【资产】中选择【资金记录】，在资金记录页面选择【提币记录】中进行取消。

App ：MEXC App 首页左上角点击【个人头像】，选择【交易记录】，在【充值/提币】中选择【提币记录】中进行取消。













当您提币成功后，如果您的账户有绑定邮箱，提币成功后会给您发送邮件通知，并且在站内信也可查看通知。站内信查看方式如下：

Web：首页点击右上方（中东地区左上方）对话框图标，即可查看站内信。

App：首页点击右上方（中东地区左上方）对话框图标，即可查看站内信。





















提币到其他平台资产被退回到 MEXC 钱包，您需要进行人工充值处理至您的账户。具体步骤如下：





Web：





App：

打开 MEXC App 首页-【更多】-【客服】-【帮助中心】-【充值未到账申请找回】，选择【从MEXC提币至其他平台被退回】，根据页面指引完成填写。





人工充值将在 1-3 个工作日内完成，申请成功后请耐心等待。需要注意的是，提币退回的金额可能与您实际提币的金额有所不同，这是由于对方平台退回扣除手续费所致。













如果您在确认提现短信或者邮件前发现自己填写了错误的 Memo 信息，您可以前往【提币记录】中点击【取消】这笔提币操作，然后用正确的地址重新发起提币。





Web：MEXC 官网首页导航栏【资产】中选择【资金记录】，在资金记录页面选择【提币记录】中进行取消。

App：MEXC App 首页顶部点击【个人头像】，选择【交易记录】，在【充值/提币】中选择【提币记录】中进行取消。





如果您已经收到确认提现邮件或者短信后才发现自己填写了错误的 Memo 信息，您可以复制提现操作的 TxID 前往接收资产的平台进行谘询帮忙找回资产。













如果您的提币状态显示【处理中】，这是由于区块链网路的性质以及可能存在的拥堵情况，转账可能会面临一定的延迟，请您耐心等候即可。





如果您的提币状态显示【已完成】，但是在一段时间后您仍未收到转账的资产，请您耐心等待，直至区块链网路上的确认数达到入账方要求。您也可以从 MEXC 复制 TxID 联系资产入账方平台客服，以便取得进一步帮助。





如果您的提币记录申请超过 1 小时仍未生成 TxID，请您立即联系 MEXC 在线客服，并附上该笔提币申请的截图。我们将协助处理您的请求。













由于区块链网络特性不同，部分主网代币从平台向钱包转账时，需要现在钱包中激活该代币才能转账成功，否则会失败。当您在 MEXC 提现代币时，系统将会自动检测该代币地址是否激活。如未激活，您在提现时会收到相应提示；同时您也可以通过区块浏览器来检视您的代币地址是否激活。



