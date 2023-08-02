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如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（Web）

#初階
#新手入門
2023.08.2 MEXC
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如果您在其他錢包或者平台擁有加密貨幣，您可以選擇將加密貨幣轉移到 MEXC 平台進行交易。

如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺


第一步，打開瀏覽器登錄 MEXC 官網，點擊右上角【登錄】。登陸後點擊頁面右上角【資產】，選擇【現貨】。



第二步，點擊右側的【充值】按鍵。



第三步，選擇想要充值的幣種和網絡，【點擊生成地址】。我們以 MX Token，ERC20 網絡為例子來說明，複製 MEXC 的充值地址到提現平台。

確保您選擇的網絡，和您提款平台選擇的網絡保持一致。如果選擇了錯誤的網絡，您的資金可能會丟失且無法恢復。

不同的網絡對應的手續費也不同，可以選擇較低手續費的網絡進行提幣。


對於一些如 EOS 等相對特殊的網絡，充值時除了填寫地址外，還必須填寫 Memo，否則無法檢測到您的地址。


我們以 MetaMask 錢包為例，展示提現 MX Token 到 MEXC 平臺。

第四步，在 MetaMask 錢包上選擇【發送】


把剛剛複制的充值地址，填寫到 MetaMask 的提幣地址欄中，注意選擇和充值地址一樣的網絡。


第五步，填寫要提現的數量，點擊【下一頁】


核對 MX Token 提現數量，檢查當前的網絡手續費，確認信息無誤後，點擊【確認】完成提幣到 MEXC 平臺，提現的資金將很快存入您的 MEXC 賬戶。



免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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