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如何在MEXC上進行提幣？

#新手入門
2023.07.18 MEXC
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使用MEXC【提幣】功能，可以將您的加密資產轉移至您的錢包。使用MEXC【內部轉賬】功能，可以實現MEXC站內用戶與用戶的轉賬操作，下面讓我們一步步地來看具體操作流程 。

1. 如何在Web端進行提幣


第一步：點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。


第二步：選擇您要提現的【幣種】。


第三步：填寫【提幣地址】，選擇【轉賬網絡】和填寫【提幣數量】；確認無誤後，點擊【提交】。

註：

1.提幣地址是指加密貨幣提款地址，也稱為錢包地址。這個地址是一個由一長串數字和字母組成的唯一標識，用來指示加密貨幣應該轉移到哪個賬戶或錢包。

2.轉賬網絡是指處理加密貨幣交易和轉賬時使用的網絡。不同的加密貨幣可能使用不同的區塊鏈網絡，例如比特幣使用的是比特幣網絡，以太坊使用的是以太坊網絡等等。有的一個幣種支持多個網絡，這種情況就需要注意選擇正確的網絡，比如USDT，需要注意是erc20還是trc20網絡。錯誤的網絡可能導致提幣不到賬。

3.提現部分幣種時，需要填寫Memo。不填寫Memo會導致提幣不到賬，關於Memo的更多詳情，請您參考文章《什麼是Memo/Tag》。


第四步：發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。


第五步：等待提幣成功。


2. 如何在Web端進行站內轉賬


第一步：點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。


第二步：選擇您要提現的【幣種】。


第三步：選擇【向MEXC用戶轉賬】，目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【UID】三種轉賬方式，填寫接收轉賬的賬戶信息。


第四步：填寫對應信息，填寫轉賬數量，點擊【提交】。


第五步：發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。


第六步：轉賬完成。


3. 如何在App端進行提幣


第一步：點擊App右下角【資產】。


第二步：點擊【提幣】。


第三步：選擇提現【幣種】。


第四步：選擇提幣方式【鏈上提幣】。


第五步：填寫【提現地址】，選擇【提幣網絡】和填寫【提幣數量】，點擊【確認】。


第六步：查看【溫馨提示】，點擊【確認】。


第七步：核對信息無誤後，點擊【確認提幣】。


第八步：發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。


第九步：提現申請已提交，等待到賬。


4. 如何在App端進行站內轉賬


第一步：點擊App右下角【資產】。


第二步：點擊【提幣】。


第三步：選擇提現【幣種】。


第四步：選擇提幣方式【MEXC轉賬】。


第五步：填寫接收轉賬的賬戶信息和【數量】，然後點擊【提交】。目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【UID】三種轉賬方式。


第六步：確認信息無誤，點擊【確認】。


第七步：填寫郵箱驗證碼和谷歌驗證碼，然後點擊【確認】。


第八步：轉賬完成。


提幣注意事項


1. USDT等支持多個鏈的幣種，提現時請您務必選擇地址所對應的網絡進行提現申請。

2. 如果提現幣種需要填寫「MEMO」，請您到接收平台複製正確的「MEMO」後輸入，否則提現後可能造成資產丟失。

3. 如果輸入地址後，⻚面提示【地址無效】，請檢查地址或聯繫在線客服為您提供進一步幫助。

4. 每個幣種收取的提幣手續費均為不同，您可以在【提幣】-【轉賬網絡】（Web）/【網絡】（App）中查看。

5. 您可以在提現界面看到對應幣種的【提現手續費】。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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