如何在MEXC上進行提幣？





使用MEXC【提幣】功能，可以將您的加密資產轉移至您的錢包。使用MEXC【內部轉賬】功能，可以實現MEXC站內用戶與用戶的轉賬操作，下面讓我們一步步地來看具體操作流程 。









第一步：點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。









第二步：選擇您要提現的【幣種】。









第三步：填寫【提幣地址】，選擇【轉賬網絡】和填寫【提幣數量】；確認無誤後，點擊【提交】。





註：





1.提幣地址是指加密貨幣提款地址，也稱為錢包地址。這個地址是一個由一長串數字和字母組成的唯一標識，用來指示加密貨幣應該轉移到哪個賬戶或錢包。





2.轉賬網絡是指處理加密貨幣交易和轉賬時使用的網絡。不同的加密貨幣可能使用不同的區塊鏈網絡，例如比特幣使用的是比特幣網絡，以太坊使用的是以太坊網絡等等。有的一個幣種支持多個網絡，這種情況就需要注意選擇正確的網絡，比如USDT，需要注意是erc20還是trc20網絡。錯誤的網絡可能導致提幣不到賬。













第四步：發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。









第五步：等待提幣成功。













第一步：點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。









第二步：選擇您要提現的【幣種】。









第三步：選擇【向MEXC用戶轉賬】，目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【UID】三種轉賬方式，填寫接收轉賬的賬戶信息。









第四步：填寫對應信息，填寫轉賬數量，點擊【提交】。









第五步：發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。









第六步：轉賬完成。













第一步：點擊App右下角【資產】。









第二步：點擊【提幣】。









第三步：選擇提現【幣種】。









第四步：選擇提幣方式【鏈上提幣】。









第五步：填寫【提現地址】，選擇【提幣網絡】和填寫【提幣數量】，點擊【確認】。









第六步：查看【溫馨提示】，點擊【確認】。









第七步：核對信息無誤後，點擊【確認提幣】。









第八步：發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。









第九步：提現申請已提交，等待到賬。













第一步：點擊App右下角【資產】。









第二步：點擊【提幣】。









第三步：選擇提現【幣種】。









第四步：選擇提幣方式【MEXC轉賬】。









第五步：填寫接收轉賬的賬戶信息和【數量】，然後點擊【提交】。目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【UID】三種轉賬方式。









第六步：確認信息無誤，點擊【確認】。









第七步：填寫郵箱驗證碼和谷歌驗證碼，然後點擊【確認】。









第八步：轉賬完成。













1. USDT等支持多個鏈的幣種，提現時請您務必選擇地址所對應的網絡進行提現申請。





2. 如果提現幣種需要填寫「MEMO」，請您到接收平台複製正確的「MEMO」後輸入，否則提現後可能造成資產丟失。





3. 如果輸入地址後，⻚面提示【地址無效】，請檢查地址或聯繫在線客服為您提供進一步幫助。





4. 每個幣種收取的提幣手續費均為不同，您可以在【提幣】-【轉賬網絡】（Web）/【網絡】（App）中查看。





5. 您可以在提現界面看到對應幣種的【提現手續費】。



