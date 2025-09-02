账户冻结是指对用户的加密货币交易账户进行暂时性封锁或限制，使其无法进行交易或提取资金的操作的行为。加密货币账户冻结的期限和解冻程序可能因平台或监管机构的政策而有所差异。 在冻结期间，用户通常无法进行交易、提取资金或进行其他与账户相关的操作。您需要联系交易平台，确认清楚自己账户冻结原因，遵循平台相应的程序解冻账户。以下是我们常见的一些账户被冻结的原因。 1. 账户被冻结 1.1 修改安全设置 当您修账户冻结是指对用户的加密货币交易账户进行暂时性封锁或限制，使其无法进行交易或提取资金的操作的行为。加密货币账户冻结的期限和解冻程序可能因平台或监管机构的政策而有所差异。 在冻结期间，用户通常无法进行交易、提取资金或进行其他与账户相关的操作。您需要联系交易平台，确认清楚自己账户冻结原因，遵循平台相应的程序解冻账户。以下是我们常见的一些账户被冻结的原因。 1. 账户被冻结 1.1 修改安全设置 当您修
新手学院/区块链百科/安全知识/为什么我的账户被限制使用了

为什么我的账户被限制使用了

2025年9月2日MEXC
账户冻结是指对用户的加密货币交易账户进行暂时性封锁或限制，使其无法进行交易或提取资金的操作的行为。加密货币账户冻结的期限和解冻程序可能因平台或监管机构的政策而有所差异。

在冻结期间，用户通常无法进行交易、提取资金或进行其他与账户相关的操作。您需要联系交易平台，确认清楚自己账户冻结原因，遵循平台相应的程序解冻账户。以下是我们常见的一些账户被冻结的原因。

1. 账户被冻结


1.1 修改安全设置


当您修改您账号之前绑定的邮箱/手机，或解绑账号之前绑定的谷歌验证时，修改成功后，您在 24 小时内禁止提币和法币出金。

1.2 多次错误输入登录密码


您在账号登录时，如果连续输错密码 5 次后，您的账户会被限制登录 2 小时。如果您再次续输错密码 5 次后，您的账户会被限制登录 24 小时。24 小时后限制解除，您可以再次尝试输入账号密码登录。

如果您希望提前解除冻结，您可以按照登录页面上的提示，重置密码进行解解冻。如果您由于安全项丢失无法自行重置密码，您可以在安全项丟失页面申请重置安全项。

需要注意的是，在非登录状态下，您无法通过安全项丢失页面申请重置。如果您想重置密码，您需要联系 MEXC 官方在线客服，按照要求提交对应的资料进行重置密码。

1.3 接收到来源不明资产


如果您确定这笔资产是不明来源的资产，请您先不要使用这笔资产。如果使用后可能会被对方或者司法机关要求退回，而导致您的账号会被冻结等不必要的损失。请提供您的 UID，收到的充币截图，谘询在线客服，为您查明来源信息，协助您退回该笔不明来源的资产。

1.4 充值到他人账号


您可以向 MEXC 客服进行反馈，提交相应的证明资料和截图，如果客服核实情况无误，平台将协助对相关账户进行48 小时的提币限制。您须即时报警，并在报警后尽快联系客服提供报警回执以供我们提供进一步协助。

1.5 P2P 订单纠纷


在 P2P 交易时，如果由于对方操作失误导致您获得额外收入，请您先不要使用这笔资产。一旦您使用了同时被对方要求退回，您可能面临账号被冻结等风险。您可以谘询 MEXC 在线客服，在其帮助下退回额外收入。

1.6 OTC交易多次取消买币订单


在 OTC 交易中，如果您在购买加密货币过程中连续 5 次由于个人原因【我不想交易】取消买币订单，您的账号将在接下来的 24 小时内无法继续买币。24 小时后限制将被取消，您可以继续使用 OTC 买币服务。

1.7 主动冻结个人账号


当您发现自己的账号疑似被盗出现异常登录、异常交易、异常提币、异常划转等问题时，为了保护您个人的资产安全，您可以选择冻结自己的账号或联系在线客服为您冻结。账号冻结后将无法登录和交易。如果您想解冻，请联系 MEXC 在线客服为您解冻。

如果您的账号还可以自行登录，您可以在 MEXC 的安全设置中按照页面提示操作进行账号冻结；如果您的账号被盗无法继续登录，您可以选择直接和 MEXC 在线客服沟通，在客服帮助下完成账号冻结。


1.8 反洗钱限制


当您的账户触发反洗钱限制后，您的账号部分功能会受到限制。您可以在提交解除风控资料页面，点击申请按钮，按照页面提示信息提交资料，并配合 MEXC 官方人员进行审核。

请不要相信任何帮您提供解冻账号服务的第三方，避免造成额外损失。当您的申请通过后，您将恢复账号的全部功能。

2. 资产被冻结


2.1 委托挂单冻结


如果您在现货或合约交易中，提交了限价单等类型的订单，您的资产会被暂时冻结，被冻结的资产无法再次继续使用。如果您想使用这笔被冻结的资产，请您前往交易页面找到对应的订单进行取消，即可解除处于冻结中的资产。

2.2 提币时冻结


当您发起提币申请时，您发起申请的这部分代币将会被冻结，并将通过链上提现到您填写的钱包地址或平台地址中。如果您在确认提现短信或邮件前想要取消提现，您可以前往【提币记录】中【取消】这笔提现，提现资产将被解冻。

  • Web 端：MEXC 官网首页导航栏【资产】中选择【资金记录】，在资金记录页面选择【提币记录】中进行取消。
  • App 端：MEXC App 首页左上角点击【个人头像】，选择【交易记录】，在【充值/提币】中选择【提币记录】中进行取消。


2.3 发送红包冻结


礼包是 MEXC App 中的一个功能。当您将加密货币以红包的方式发送给朋友，您的这部分资产将被冻结，未领取金额将在48小时后退还至您的账户，不能提前退款。

2.4 活动冻结


当您成功在 MEXC 平台参与如 Savings 中的定期等活动时，您参与活动的资产将被暂时冻结，不能再参与交易、提现，您需要等待资产解锁后再次使用。

2.5 充值时填错 Memo/Tag，且错误 Memo/Tag 属于其他用户


您可以联系 MEXC 客服协助联系对方申请退回您的资产，但无法保证被转入资产用户是否配合，考虑到您的资产安全，MEXC 客服会为您申请临时冻结该笔资产 48 小时，同时建议您立即报警。

2.6 数字资产转入后无法交易


请您在 MEXC 的充值页面确认是否有币种存在预入账状态。预入账状态的币种在资产中显示馀额且可交易，但在完全入账之前无法进行转账（包含内部转账）、提币以及OTC交易。您可以等待币种完全入账后再进行转账、提币或OTC交易操作。

  • Web 端：MEXC 官网首页导航栏【资产】中选择【资金记录】，在充值记录页面中查看状态。
  • App 端：MEXC App 首页左上角点击【个人头像】，选择【交易记录】，在【充值/提币】中选择【充值记录】，进入充值记录页面查看状态。

2.7 提币上限


MEXC 对于平台账户 24 小时的提币上限有所限制，当您超过这一限制时，您需要等待 24 小时后才可以继续提币。

您还可以通过完成身份认证的方式，提升您的提币上限额度。完成初级认证您 24 小时限额可增加至 80 BTC，完成高级认证您 24 小时限额可增加至 200 BTC。

2.8 提币手持验证


针对提币申请后被限制的用户，为了防止用户被盗，需要提供手持照片用于验证是否本人。

2.9 白名单安全限制


如果您开启了该功能，对于您新添加的提币白名单地址，需 24 小时后才可以进行提币；开启功能随后再次关闭该功能时，您的账户需 24 小时后方可提币。


2.10 被盗资金流入冻结


如您的加密资产被盗、被骗或被他人经其他非法手段获取后转入 MEXC，您可以点击【举报异常资金】填写详细信息后提交举报工单。根据您提供的资料，MEXC 可能会暂时冻结任何涉嫌被盗的资产，以确保资产安全。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


