七载锋芒！MEXC 7周年庆揭秘“合约交易”的5大优势





在加密货币市场快速发展的今天，合约交易因其高效性和灵活性已成为众多交易者的重要工具。作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 自 2018 年成立以来，始终致力于为全球用户提供专业、安全、高效的交易服务。在 MEXC 7 周年之际，本文特别总结了 MEXC 合约交易的全面优势，帮助用户更好地了解为何选择 MEXC 进行合约交易。









合约交易是一种衍生品交易形式，允许交易者在未来以预定价格买入或卖出特定资产。与现货交易不同，合约交易具有以下特点：

无需交割 ：永续合约没有到期日，可以无限期持有

双向交易 ：可以做多或做空，在市场涨跌中均有获利机会

资金费率机制 ：确保合约价格与现货价格保持一致

风险对冲：可用于对冲现货市场风险，保护投资组合













在加密货币交易中，交易费用是影响交易者利润的关键因素。MEXC 拥有全网最低的手续费率，为交易者创造了显著的成本优势：

永续合约交易挂单手续费率为 0.01%，吃单手续费率仅为 0.04%（根据不同区域有些微差异，详情请查看 MEXC 费率

用户可将 MX 转入合约账户，享受 20% 的手续费折扣

相比其他平台，MEXC 的手续费优势可为高频交易者节省可观的成本

这种低成本的交易环境能使交易者可以更灵活地制定交易策略，尤其对于高频交易者来说，费率优势将转化为明显的利润优势。









MEXC 合约交易拥有行业领先的流动性和交易深度：

据 TokenInsight 和 Simplicity Group 的权威报告显示，MEXC 合约交易深度在 0.05% 与 0.1% 档位均超 1 亿美元，稳居行业首位

庞大的用户基础（超过 3,000 万用户）确保了交易的顺畅执行，即使在极端行情下也能保持稳定

高流动性意味着更小的滑点和更快的成交速度，特别是对于大额交易尤为重要

优质的流动性不仅降低了交易风险，更为用户提供了顺畅的交易体验，这也是 MEXC 能够支持高达 400 倍杠杆交易的重要基础。









MEXC 的交易系统采用多层和多集群系统构架，具备银行级别的安全技术：

高性能交易引擎每秒可完成 140 万笔交易，确保订单快速执行

完善的安全措施，包括身份认证、双重验证和防钓鱼码等，全方位保护用户资产安全

服务器在多个国家独立托管，确保系统的稳定性和安全性

自成立以来保持零重大安全事故的良好记录

MEXC 对安全的高度重视，为用户提供了一个值得信赖的交易环境，使交易者可以专注于市场分析和交易策略的执行。









MEXC 合约交易提供了极其灵活的交易规则，满足不同交易者的需求：

支持 1-400 倍杠杆自由调节，USDT 本位合约最高支持 400 倍杠杆，币本位合约最高支持 200 倍杠杆

多种订单模式选择，包括限价、市价、计划委托、跟踪委托、只做 Maker 等，满足不同交易场景需要

支持双向持仓，用户可同时对一个合约持有多空双向仓位，且多空方向的杠杆独立

这种灵活性使交易者能够根据市场变化快速调整策略，无论是保守型还是激进型交易者，都能找到适合自己的交易方式。









MEXC 合约提供的加密货币种类丰富：

涵盖 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等各类币种

快速上线新币种的能力，让用户能够第一时间参与新兴代币的合约交易

合约种类齐全，满足各类交易者的需求

多样化的币种选择使交易者能够在一个平台上完成所有合约交易需求，大大提高了交易效率。









MEXC 提供两种主要的永续合约类型：

U本位永续合约 ：以 USDT 为计价和结算单位，适合希望以稳定币计算回报的交易者

币本位永续合约：以特定加密货币作为保证金和计算盈亏的合约，适合更专业的交易者





单向持仓与双向持仓 ：可根据交易策略选择单一方向或同时持有多空双向仓位

逐仓与全仓：逐仓模式限制了亏损范围，全仓模式则提供更灵活的资金利用

这些灵活的交易模式使 MEXC 适应不同交易者的风险偏好和交易策略。









资深交易者特别看重以下几点：

专业交易工具 ：提供丰富的技术分析工具和指标，支持复杂交易策略的制定

风险管理机制 ：完善的强平机制和风险控制系统，帮助交易者有效管理风险

行业领先的服务：7*24 小时专业客服支持，解决交易过程中可能遇到的问题









为庆祝 MEXC 7 周年，平台特别推出了 MEXC 开 “7” 新篇系列活动：

活动时间：2025/04/14 00:00 - 2025/05/04 23:59

丰厚奖励：包括战队收益率榜单奖励、个人交易额榜单奖励等多重奖励

参赛规则：合约钱包资产至少为 100 USDT 的用户可报名参与，战队模式增加交易乐趣













MEXC 合约交易凭借全网最低手续费率、卓越的流动性、安全稳定的系统、灵活的交易规则以及丰富的币种选择，成为全球数百万交易者的首选平台。在 MEXC 7 周年之际，平台将继续优化合约交易体验，为用户提供更专业、更安全、更高效的交易服务。







