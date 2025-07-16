七载锋芒！MEXC 7周年庆揭秘“合约交易”的5大优势

在加密货币市场快速发展的今天，合约交易因其高效性和灵活性已成为众多交易者的重要工具。作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 自 2018 年成立以来，始终致力于为全球用户提供专业、安全、高效的交易服务。在 MEXC 7 周年之际，本文特别总结了 MEXC 合约交易的全面优势，帮助用户更好地了解为何选择 MEXC 进行合约交易。 了解合约交易 合约交易是一种衍生品交易形式，允许交易者在未来以预定价在加密货币市场快速发展的今天，合约交易因其高效性和灵活性已成为众多交易者的重要工具。作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 自 2018 年成立以来，始终致力于为全球用户提供专业、安全、高效的交易服务。在 MEXC 7 周年之际，本文特别总结了 MEXC 合约交易的全面优势，帮助用户更好地了解为何选择 MEXC 进行合约交易。 了解合约交易 合约交易是一种衍生品交易形式，允许交易者在未来以预定价
在加密货币市场快速发展的今天，合约交易因其高效性和灵活性已成为众多交易者的重要工具。作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 自 2018 年成立以来，始终致力于为全球用户提供专业、安全、高效的交易服务。在 MEXC 7 周年之际，本文特别总结了 MEXC 合约交易的全面优势，帮助用户更好地了解为何选择 MEXC 进行合约交易。

了解合约交易


合约交易是一种衍生品交易形式，允许交易者在未来以预定价格买入或卖出特定资产。与现货交易不同，合约交易具有以下特点：
  • 无需交割：永续合约没有到期日，可以无限期持有
  • 双向交易：可以做多或做空，在市场涨跌中均有获利机会
  • 资金费率机制：确保合约价格与现货价格保持一致
  • 风险对冲：可用于对冲现货市场风险，保护投资组合

MEXC 合约交易的5大重点优势


1）全网最低手续费率


在加密货币交易中，交易费用是影响交易者利润的关键因素。MEXC 拥有全网最低的手续费率，为交易者创造了显著的成本优势：
  • 永续合约交易挂单手续费率为 0.01%，吃单手续费率仅为 0.04%（根据不同区域有些微差异，详情请查看 MEXC 费率
  • 用户可将 MX 转入合约账户，享受 20% 的手续费折扣
  • 相比其他平台，MEXC 的手续费优势可为高频交易者节省可观的成本
这种低成本的交易环境能使交易者可以更灵活地制定交易策略，尤其对于高频交易者来说，费率优势将转化为明显的利润优势。

2）卓越的交易深度和流动性


MEXC 合约交易拥有行业领先的流动性和交易深度：
  • 据 TokenInsight 和 Simplicity Group 的权威报告显示，MEXC 合约交易深度在 0.05% 与 0.1% 档位均超 1 亿美元，稳居行业首位
  • 庞大的用户基础（超过 3,000 万用户）确保了交易的顺畅执行，即使在极端行情下也能保持稳定
  • 高流动性意味着更小的滑点和更快的成交速度，特别是对于大额交易尤为重要
优质的流动性不仅降低了交易风险，更为用户提供了顺畅的交易体验，这也是 MEXC 能够支持高达 400 倍杠杆交易的重要基础。

3）安全稳定的高性能系统


MEXC 的交易系统采用多层和多集群系统构架，具备银行级别的安全技术：
  • 高性能交易引擎每秒可完成 140 万笔交易，确保订单快速执行
  • 完善的安全措施，包括身份认证、双重验证和防钓鱼码等，全方位保护用户资产安全
  • 服务器在多个国家独立托管，确保系统的稳定性和安全性
  • 自成立以来保持零重大安全事故的良好记录
MEXC 对安全的高度重视，为用户提供了一个值得信赖的交易环境，使交易者可以专注于市场分析和交易策略的执行。

4）灵活的交易规则


MEXC 合约交易提供了极其灵活的交易规则，满足不同交易者的需求：
  • 支持 1-400 倍杠杆自由调节，USDT 本位合约最高支持 400 倍杠杆，币本位合约最高支持 200 倍杠杆
  • 多种订单模式选择，包括限价、市价、计划委托、跟踪委托、只做 Maker 等，满足不同交易场景需要
  • 支持双向持仓，用户可同时对一个合约持有多空双向仓位，且多空方向的杠杆独立
这种灵活性使交易者能够根据市场变化快速调整策略，无论是保守型还是激进型交易者，都能找到适合自己的交易方式。

5）丰富的币种选择


MEXC 合约提供的加密货币种类丰富：
  • 涵盖 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等各类币种
  • 快速上线新币种的能力，让用户能够第一时间参与新兴代币的合约交易
  • 合约种类齐全，满足各类交易者的需求
多样化的币种选择使交易者能够在一个平台上完成所有合约交易需求，大大提高了交易效率。

MEXC 合约交易模式简介


U本位与币本位合约

MEXC 提供两种主要的永续合约类型：
  • U本位永续合约：以 USDT 为计价和结算单位，适合希望以稳定币计算回报的交易者
  • 币本位永续合约：以特定加密货币作为保证金和计算盈亏的合约，适合更专业的交易者

灵活的持仓和保证金模式

  • 单向持仓与双向持仓：可根据交易策略选择单一方向或同时持有多空双向仓位
  • 逐仓与全仓：逐仓模式限制了亏损范围，全仓模式则提供更灵活的资金利用
这些灵活的交易模式使 MEXC 适应不同交易者的风险偏好和交易策略。

为什么资深交易者选择 MEXC 合约？


资深交易者特别看重以下几点：
  • 专业交易工具：提供丰富的技术分析工具和指标，支持复杂交易策略的制定
  • 风险管理机制：完善的强平机制和风险控制系统，帮助交易者有效管理风险
  • 行业领先的服务：7*24 小时专业客服支持，解决交易过程中可能遇到的问题

MEXC 7 周年特别活动


为庆祝 MEXC 7 周年，平台特别推出了 MEXC 开 “7” 新篇系列活动：
  • 活动时间：2025/04/14 00:00 - 2025/05/04 23:59
  • 丰厚奖励：包括战队收益率榜单奖励、个人交易额榜单奖励等多重奖励
  • 参赛规则：合约钱包资产至少为 100 USDT 的用户可报名参与，战队模式增加交易乐趣
通过参与这些活动，用户不仅可以体验 MEXC 合约交易的优势，还有机会赢取丰厚奖励。

前往参加 MEXC 7 周年活动！

结语


MEXC 合约交易凭借全网最低手续费率、卓越的流动性、安全稳定的系统、灵活的交易规则以及丰富的币种选择，成为全球数百万交易者的首选平台。在 MEXC 7 周年之际，平台将继续优化合约交易体验，为用户提供更专业、更安全、更高效的交易服务。

欢迎加入 MEXC 7 周年庆活动，体验合约交易的全面优势，开启加密货币交易的新篇章。

免责声明：合约交易属于高风险投资，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

