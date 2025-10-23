Thông tin giá theo USD của ZeroTrust (ZERØ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.00458668
Cao nhất 24H $ 0.00518674
ATH $ 0.00739188
Giá thấp nhất $ 0.00134542
Biến động giá (1 giờ) +0.16%
Biến động giá (1D) -8.99%
Biến động giá (7 ngày) -11.21%

Giá thời gian thực của ZeroTrust (ZERØ) là $0.00472004. Trong 24 giờ qua, ZERØ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00458668 và cao nhất là $ 0.00518674, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZERØ là $ 0.00739188, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00134542.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZERØ đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, -8.99% trong 24 giờ và -11.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZeroTrust (ZERØ)

Vốn hóa thị trường $ 1.73M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.72M
Nguồn cung lưu thông 367.74M
Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZeroTrust là $ 1.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZERØ là 367.74M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.72M.