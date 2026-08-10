Giá YOINK hôm nay

Giá YOINK (YOINK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 10.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YOINK sang USD là $ 0 mỗi YOINK.

YOINK hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 75,487, với nguồn cung lưu hành 928.35M YOINK. Trong vòng 24 giờ qua, YOINK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, YOINK biến động +3.95% trong giờ qua và -21.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường YOINK (YOINK)

Vốn hóa thị trường $ 75.49K$ 75.49K $ 75.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 75.49K$ 75.49K $ 75.49K Nguồn cung lưu thông 928.35M 928.35M 928.35M Tổng cung 928,345,387.8076873 928,345,387.8076873 928,345,387.8076873

Vốn hoá thị trường hiện tại của YOINK là $ 75.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YOINK là 928.35M, với tổng nguồn cung là 928345387.8076873. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 75.49K.