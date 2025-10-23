Thông tin giá theo USD của Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Thấp nhất 24H $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Cao nhất 24H $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 ATH $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Giá thấp nhất $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -0.09% Biến động giá (7 ngày) -0.51% Biến động giá (7 ngày) -0.51%

Giá thời gian thực của Yield Optimizer EUR (YOEUR) là $1.17. Trong 24 giờ qua, YOEUR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.17 và cao nhất là $ 1.17, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YOEUR là $ 1.19, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.15.

Về hiệu suất ngắn hạn, YOEUR đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -0.09% trong 24 giờ và -0.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Vốn hóa thị trường $ 100.56K$ 100.56K $ 100.56K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 100.56K$ 100.56K $ 100.56K Nguồn cung lưu thông 86.07K 86.07K 86.07K Tổng cung 86,071.0 86,071.0 86,071.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yield Optimizer EUR là $ 100.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YOEUR là 86.07K, với tổng nguồn cung là 86071.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 100.56K.