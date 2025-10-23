Thông tin giá theo USD của WPAY (WPAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.169994 Cao nhất 24H $ 0.172753 ATH $ 0.262798 Giá thấp nhất $ 0.04720244 Biến động giá (1 giờ) -0.16% Biến động giá (1D) +0.06% Biến động giá (7 ngày) -1.58%

Giá thời gian thực của WPAY (WPAY) là $0.17065. Trong 24 giờ qua, WPAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.169994 và cao nhất là $ 0.172753, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WPAY là $ 0.262798, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04720244.

Về hiệu suất ngắn hạn, WPAY đã biến động -0.16% trong 1 giờ qua, +0.06% trong 24 giờ và -1.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WPAY (WPAY)

Vốn hóa thị trường $ 2.04M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.71B Nguồn cung lưu thông 11.92M Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WPAY là $ 2.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WPAY là 11.92M, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.71B.